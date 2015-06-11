伊德里索夫外长会见欧安组织秘书长赞涅尔

哈通社阿斯塔纳6月11日电 据外交部消息，10日外交部长叶尔兰•伊德里索夫会见前来出席第五届世界和传统宗教大会的欧安组织秘书长兰贝托•赞涅尔，双方就在欧安组织框架下的主要合作方向进行了讨论。

伊德里索夫表示，哈萨克斯坦将继续支持欧安组织正在开展的各项工作。哈方十分认同欧安组织在人道主义合作中所倡导的宽容和反歧视理念，因此在哈萨克斯坦担任欧安组织轮值主席国期间，始终将促进国际主流宗教，尤其是伊斯兰教和基督教之间的和谐与团结作为工作的重点。为此，哈萨克斯坦在欧安组织框架下倡议各方共同制定《未来十年宗教和解规划》协议。伊德里索夫称，随着时间的推移，签署这一协议的重要性只会与日俱增。他还强调，当前对哈萨克斯坦传统宗教的歪曲现象正在日益增多，暴力恐怖活动以及在欧安组织范围内的跨国犯罪活动将成为了新威胁。因此，加强对边境的管理，治理非法移民、控制和收缴民间枪支等问题也十分值得关注和重视。 伊德里索夫外长还表示，哈萨克斯坦将积极参与今年7月10日在荷兰首都赫尔辛基举行的欧安组织40周年庆典活动，并邀请欧安组织秘书长出席将于今年10在阿斯塔纳举行的《赫尔辛基+40，阿斯塔纳+5》国际会议。 赞涅尔高度评价哈萨克斯坦为协调解决国际社会当前面临的诸多挑战而做出的积极贡献，称赞哈方在改善金融和经济、加强能源安全等领域的努力卓有成效。并强调哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间提出的4T原则，即 "Trust, Traditions,Transparency, Tolerance" （信任、传统、透明、包容），已经体现出了在国际交流中的优越性。 会谈中，双方还就共同关心的国际和地区重大问题深入交换了意见，并就共同维护地区安全、保障地区稳定持续发展达成众多共识。（编译：塔尔）