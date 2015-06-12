第一时间拍下切尔诺贝利核事故画面的摄影师离世

哈通社阿斯塔纳6月12日电 据www.24.kz.网站消息，第一时间拍下切尔诺贝利核事故灾难性画面的乌克兰摄影师科斯金•伊戈尔因车祸于6月8日在乌克兰首都基普郊区的一小村庄离开人世，享年79岁。这一不幸的消息是科斯金的遗孀阿拉•科斯金娜在自己推特上公布于众的。

1986年4月26日，位于乌克兰境内的切尔诺贝利核电厂发生爆炸，当时没有人敢不惜忍受极高强度的核辐射，把这一核灾难记录在胶卷上，而乌克兰摄影师伊戈尔•科斯金当时大胆的作出了前往第一线拍摄资料的决定。在随后的岁月中，科斯金继续孜孜不倦的监测受灾害影响的人们在政治和个人方面的故事，他出版的影集名为《切尔诺贝利：一名记者的自白》。他不惜生命危险拍下的一组珍贵作品，曾获得世界新闻摄影大赛一等奖。

据相关报道，切尔诺贝利核电厂发生爆炸后，官方曾派出直升机对核事故现场进行空中拍摄，但由于在出事核反应堆上空200米的辐射量达到1500雷姆，因此图片清晰度很不理想。科斯金拍下的第四反应堆的一组图片便成为展现这一核事故的唯一资料。 切尔诺贝利核事故或简称"切尔诺贝利事件"，是一件发生在前苏联治下乌克兰境内切尔诺贝利核电站的核子反应堆事故。该事故被认为是历史上最严重的核电事故，也是首例被国际核事件分级表评为第七级事件的特大事故。（编译：元珍）