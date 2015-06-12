马西莫夫向世博会运营公司领导班子介绍新任执行主席

哈通社阿斯塔纳6月12日 据总理官网消息，马西莫夫总理12日向阿斯塔纳世博会运营公司领导班子成员介绍了纳扎尔巴耶夫总统新任命的公司执行主席--阿斯塔纳市市长阿德勒别克•贾克瑟别科夫。

人物介绍：

阿德勒别克•贾克瑟别科夫（Әділбек Рыскелдіұлы Жақсыбеков）1954年7月26日出生于库斯塔奈州卡拉巴勒克县波热里乡。 1977年毕业于全苏联国立电影学院（位于莫斯科）经济管理系。 1987年在莫斯科普列汉诺夫国民经济学院主修物资技术供应规划组织专业，经济学博士，在哈萨克苏维埃共和国电影和物资技术供应领域工作多年，曾管理经营过一些企业。 1988年至1995年任«Цесна»集团董事长。 1995年当选哈萨克斯坦参议院议员。 1997年至2003年任阿斯塔纳市长。 2003年至2004任哈萨克斯坦工业和商业部部长。 2004年至2008年任总统办公厅主任。 2008年年初至2014年10月任祖国之光人民民主党第一副主席、国务秘书。 2014年10月至今任阿斯塔纳市市长。（编译：塔尔）