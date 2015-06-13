纽约监狱工作人员协助囚犯越狱被起诉

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据BBC消息，美国警方拘捕一名纽约州立监狱的工作人员，指控其为此前越狱的两名杀人犯提供逃狱工具。

被捕的乔伊斯•米歇尔（Joyce Mitchell）现年51岁，是监狱工场的导师，她被控在监狱协助运送违禁品和协助他人犯罪。 一个星期前，在丹尼莫拉镇的克林顿监狱，48岁的理查德•马特（Richard Matt）和34岁的戴维•斯韦阿特（David Sweat）利用电动工具割开牢房的墙壁成功越狱。 目前警方仍在进行大规模的搜捕行动追踪两名逃犯。 美国警方搜捕两名逃犯的行动已经进行到第7天 检控官告诉美国媒体，监狱工作人员米歇尔向马特和斯韦阿特提供了弓形钢锯锯片和钻头，不过他们所使用的那些更强力的工具并非由米歇尔提供。 调查人员指，米歇尔原本还计划在监狱门口接应两名逃犯，充当司机送他们离开，不过她在最后时刻改变主意。 米歇尔的家人此前曾表示，她是不会帮助别人越狱的。 检控官安德鲁•威利（Andrew Wylie）表示，如果米歇尔的两项指控罪名成立，可能面临最长8年的监禁。 威利指，米歇尔还有可能面对更多的指控。 马特和斯韦阿特割开石墙和钢筋之后，通过一条地下排水管爬走，在监狱40英尺的高墙外一个沙井中逃出。 警方的搜捕行动目前已经进入第七天，数百名警员的搜索区域遍及纽约州、佛蒙特州以至加拿大境内。 警方表示，恶劣天气影响了搜捕行动，但是假如两名逃犯无法找到藏身之所的话，天气对他们而言也同样不利。 "他们肯定又冷，又湿，又饿，"调查人员之一查尔斯•盖斯（Charles Guess）说。