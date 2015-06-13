谷歌发布流媒体游戏直播服务抗衡亚马逊

哈通社阿斯塔纳6月13日电 据路透社报道，谷歌旗下的youtube视频部门在周五发布了流媒体游戏直播服务YouTube Gaming，抗衡亚马逊旗下Twitch服务。报道称，谷歌将为YouTube Gaming推出对应应用和网站，完全专注于玩家和游戏。

谷歌称，逾2.5万款游戏将在YouTube Gaming网站上拥有他们各自的主页，在一个平台上就能为多款游戏提供视频和流媒体直播。

通过YouTube Gaming服务，玩家能够将游戏添加到他们收藏中以快速访问，订阅频道以及根据他们关注的游戏和频道接收新游戏推荐信息。"当你想要查找某款具体游戏时，你可以放心大胆的去搜索，输入'call'，网站就会显示‘Call of Duty'(使命召唤)，而不是歌曲《Call Me Maybe》，"谷歌称。

YouTube Gaming将于今年夏天上线，最先提供给美国和英国市场。YouTube Gaming在Twitter上的官方账号显示，该服务推出网页版、移动版以及Android/iOS平板电脑应用版。

亚马逊在去年以9.7亿美元收购了Twitch Interactive。谷歌也曾试图收购Twitch，但报价不及亚马逊。"视频游戏显然是一个庞大市场，其他公司也在关注。我们欢迎新来者加入不断扩大的竞争对手名单中，"Twitch营销副总裁马修·迪彼得罗(Matthew DiPietro)表示。

Twitch还在Twitter上发表推文，欢迎新对手。"欢迎2号玩家，@YouTubeGaming。在Google+上加我。#kappa，"Twitch称。"kappa"是一种经常被Twitch用户用来传达讽刺、挖苦之情的表情符号。