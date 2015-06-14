阿斯塔纳世博会运营公司执行副主席奥玛若夫引咎辞职

哈通社阿斯塔纳6月14日电 据阿斯塔纳世博会新闻中心消息，14日， 阿斯塔纳市市长 、阿斯塔纳世博会运营公司执行主席阿德勒别克•贾克瑟别科夫主持召开世博会运营公司工作会议。这是贾克瑟别科夫上任以来主持召开的首次世博会运营公司工作会议。世博会运营公司管理层、阿斯塔纳市政府副市长出席会议。

贾克瑟别科夫首先向运营公司领导班子成员介绍运营公司新任执行副主席弗拉基米尔•留托夫。他说："总统让我担任这一重要职务，目的在于便于从整体梳理安排工作，阿斯塔纳市政府与运营公司肩负着共同办好世博会的重大政治责任，我们要精诚团结，密切合作，全力以赴把世博会筹备工作做好。留托夫有丰富的经验和雄厚的专业优势，相信他有能力胜任这一职位。"

消息称，此前，弗拉基米尔• 留托夫曾任阿斯塔纳市建设局局长，留托夫接替引咎辞职的穆拉特•奥玛若夫，出任阿斯塔纳世博会运营公司执行副主席一职。

贾克瑟别科夫围绕场馆建设、参展事务、宣传推介、运营准备等向与会人员提出了工作要求并对运营公司前一阶段的筹备工作给予了充分肯定。

据此前消息，依据阿斯塔纳市阿拉木图区第二法院6月12日做出的决定，阿斯塔纳世博会运营公司前任执行主席塔勒哈特•叶尔梅克吉亚耶夫夫因涉嫌在任职期间有腐败行为，被依法拘禁。（编译：元珍）