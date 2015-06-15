纳扎尔巴耶夫祝贺全国大学毕业生顺利完成学业

哈通社阿斯塔纳6月15日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）在今天举行的纳扎尔巴耶夫大学首批446名学子的毕业典礼上，纳扎尔巴耶夫总统向全国高等院校毕业生表示祝贺。

纳扎尔巴耶夫说："我国各所高等学府均迎来了毕业季。在这里，我向所有顺利完成学业的大学毕业生们表示衷心的祝贺，愿诸位凭借才华、把握机遇，在社会上创造一片属于自己的蓝天和舞台！" 纳扎尔巴耶夫在讲话中还强调，在联合国儿童基金会统计的全球青年发展指数中，哈萨克斯坦名列第27位，跻身全球青年发展前三十强行列。"我们今时今日所做的一切都是为了你们、为了祖国的未来。工业化规划、‘光明大道'计划框架下的工厂、学校、道路等等一切，都是在为诸位的未来打造一个牢固的基础。这一切，更是基于我们祖国的稳定和统一。"他说。 在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下于2010年成立的该学府，采用全国最先进、最现代化的教学模式。大学共有人文社会科学学院、科研技术学院、工程学学院、高等商业学院、高等国家政策学院、高等师范学院等院系。在校生人数已经达到2800人，每年招收学生人数约为500人。大学位于图兰大街的新教学楼也将在今天投入使用。（编译：塔尔）