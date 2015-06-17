中国希望借鉴哈萨克斯坦在治疗血友病方面经验

哈通社阿斯塔纳6月17日电（记者鲁斯兰•哈毕索夫）阿斯塔纳市第一医院医生叶尔森•居尼索夫今天向记者透露，哈萨克斯坦专家在治疗血友病方面的经验得到了中国同行的关注。

居尼索夫说："我们掌握了其他中亚和独联体国家都不曾掌握的新技术。阿斯塔纳市第一医院日前引进了80多项最新医疗技术，并建立了针对中风患者、耳鼻喉科患者和其他各类疾病的医疗中心，为新技术的推广和应用创造条件。新技术带来的成绩十分明显，医院收治的中风患者死亡和瘫痪的风险相比过去降低了2到3倍。"

据居尼索夫介绍，哈萨克斯坦在独联体和亚洲国家中率先引进了治疗骨科、外科、血友病和白血病等病症的新技术。过去国内对于此类疾病一直缺乏有效地治疗手段，在新技术引进后的这10-15年间，这一情况得到了极大的改善。 居尼索夫说："近期我们将前往北京参加于7月15日-20日在那里举行亚洲医学大会。北京的同行们希望能够借鉴我们在引进血友病治疗技术上的经验，由于血友病止血困难的特征，手术风险一直很高，因此他们很少对血友病人进行手术。近两年来他们一直对哈萨克斯坦在这方面的新技术很感兴趣，经常到我们这里观摩学习。此次北京之行，我们很可能会同他们一起为血友病患者进行会诊。"（编译：夏力）