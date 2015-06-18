美联储暗示年底前加息 但加息步调较预期慢

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据华尔街日报网18日报道，美国联邦储备委员会(简称：美联储)暗示，鉴于今年早些时候的经济活动下滑迹象已减退，该央行将在未来数月内采取加息行动，但加息步调可能比官员们之前预测的更为渐进。

美联储表示，就目前而言，将基准利率维持在近零水平仍是合适作法。

但在美联储发布的利率前瞻报告中，17名官员中有15名表示他们预期在2015年底前开始提升短期利率。该预测意味着官员们倾向在12月前加息一次或两次，每次0.25%。这代表美联储将提升从2008年12月以来就维持在近零水平的基准利率。

美联储上次做出这样的预测时，其共识似乎是在今年加息两次。美联储官员也将2016年和2017年的利率预测调降0.25个百分点。这些改变意味着官员们对美国经济的长期动能及其承受更高利率的能力感到更不确定。经济扩张的幅度料于2015年再次不及美联储的预期。

此次会议吸引了相当多的关注，因美联储官员曾在3月表示这将是一场动态会议，若经济表现符合预期便有可能加息。今年早些时候，许多美联储官员认为6月加息是一个可能的选项。然而冬季的放缓破坏了这项计划，许多投资者目前预期首次加息会是在9月份。

在这份包括其对经济和利率的最新预测的政策声明中，美联储指出产出在第一季度萎缩后，经济环境已有所改善，这令其如释重负。美联储表示，经济活动在冬季停滞后一直在温和扩张，就业增长速度也开始加快。美联储并指出，消费者支出呈现温和上升，房地产市场也有所改善。

尽管通胀持续低于美联储设定的2%目标，该央行表示，能源价格已在导致通胀走低之后企稳。

美联储从3月以来就一直表示，将在看到就业市场进一步改善并对通胀回升到2%目标更有信心时开始提升利率。

美联储的预测暗示仍有可能在9月加息，但官员们在今年稍后加息时点和加息速度上的分歧也越来越明显。

美联储主席耶伦已连续第四次会议就利率决策取得共识，无人提出异议。

利率预测显示两名官员不希望在今年加息。五名官员希望将利率提升0.25个百分点，另有五名官员希望将利率提升0.5个百分点。在3月份，只有一名官员希望将利率提升0.25个百分点，七名官员则希望将利率提升0.5个百分点。这些改变显示官员们希望年内加息的次数正在减少。

官员们对2016年的利率预测中值从3月份的1.875%降至1.625%。对2017年的利率预测中值则从3月份的3.125%降至2.875%。

在经济预测方面，美联储下调了2015年的增长预期。美联储在3月时预测今年经济产出将增长2.3%至2.7%。而最新的预期则将增长预测下调至1.8%至2%。美联储在过去几年一直保持着在年初经济受挫后下调全年增长预期的做法。但该央行维持对未来若干年的预期不变。

美联储还上调了2015年的失业率预期，但将通胀预测大致保持不变。