哈军方组织大众媒体参与现役轻型装甲车对比评测（图）

哈通社阿斯塔纳6月18日电 据国防部消息，日前国内知名网络媒体记者、军事网站编辑和自媒体明星博主云集位于阿斯塔纳附近的训练场，观摩并参与对我国武装力量两款轻型装甲车辆的对比评测。

此次参与评测的两款现役装备分别是高机动多用途车"悍马"和轮式轻型装甲车"眼镜蛇"，车辆满载状态下的乘员舒适性是此次评比的一个重要环节。 眼镜蛇装甲车（Kobra），是土耳其Otokar生产的轮式轻型装甲车，功能上与美国的悍马相似，于1997年起装备土耳其陆军。眼镜蛇装甲车采用单体构造及V型底盘设计，可有效对抗轻武器、炮弹碎片、IED及地雷攻击，特别设计的前轮在触雷引爆时会弹飞以免损坏车体。 悍马，又称高机动性多用途轮式车辆（英语缩写HMMWV），是由AM General生产的全轮驱动车辆。拥有优异的机动性、越野性、可靠性和耐久性，并可在车辆上安装各式武器，享有"越野之王"的美誉。 据悉，国防部今年将多次组织国内知名军事网站、网络媒体和明星博主进行此类活动，凡在2015年1月1日至9月20日之间在各类网站、博客等平台上发表与我国武装力量有关文章的媒体人，皆可提出申请参与活动。（编译：塔尔）