中国人在美国购房数额飚升

哈通社阿斯塔纳6月19日电 据英国《金融时报》19日报道，全美房地产经纪人协会的一份报告称，中国人现在是美国房地产遥遥领先的最大外国买家，无论以数量、美元销售额还是交易价格衡量都是如此。该协会追踪全美各地的房地产购买交易。

在截至今年3月底的12个月里，中国买家在美国支出286亿美元（主要用于购买住宅物业），同比增加30%，而且是第二大外国买家群体--加拿大人支出金额的2.5倍多。

随着中国经济和房地产市场大幅放缓，同时声势浩大的反腐败运动不断深入，近年中国买家竞相在国外购买房地产。

作为一个群体，他们已成为许多西方大城市住房的最大买家，这些城市包括纽约、伦敦、悉尼、温哥华、多伦多和奥克兰。在中国买家看来，这些地方位于讲英语的民主国家，有良好的教育体系、一流的生活质量、强大的法治和产权制度，因此这里的住房是极好的保值工具。

在截至今年3月底的一年里，中国赴美购房者的平均支出金额达到美国购房者的三倍多，平均为每套住房付出83.18万美元，而美国全国平均房产交易价为25.56万美元。

就所有海外买家而言，平均购房价格为49.96万美元，尽管排在中国后面的最大买家群体--加拿大、印度、墨西哥和英国买家--平均支出都低于这个水平。

尽管中国赴美购房者的交易总额在一年前就超过加拿大买家，但就交易数量而言，中国买家只是在全美房地产经纪人协会报告覆盖的最近12个月期间才超过加拿大买家。

就出售给外国买家的美国房地产而言，来自中国（包括台湾和香港）的买家占总销售额的28%，交易数量的16%，而加拿大买家占交易数量的14%。

在美国，中国人最钟情的投资目的地是加利福尼亚州，占购房数量的35%，其次为华盛顿州、纽约、马萨诸塞州、伊利诺伊州和得克萨斯州。

据报告，约70%的中国买家购房全部使用现金，相比之下，这个比例在所有外国买家中为55%，在美国国内买家中为25%。

由于中国实行严格的资本管制，每人每年只能汇款5万美元到国外，涌入全球房地产市场的大部分资金看起来在技术上是非法的。

虽然存在汇兑更大金额的合法途径，但北京的数家大银行介绍说，他们从来没有为海外房地产买家安排这样的交易。参与该市场的人士透露，绝大部分海外购房资金是非法转移的。