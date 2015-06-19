英媒：欧洲面临两大移民危机

哈通社阿斯塔纳6月19日电 英国《金融时报》19日刊登一篇题为《欧洲面临两大移民危机》的文章，作者为亚历山大•卡塞拉，他曾撰写《打破常规》(Breaking the Rules)一书，该书记述了他在联合国难民署工作的那些岁月。以下为文章全文：

欧洲正面临二战结束以来最严重的移民危机。这次的危机比上世纪90年代的波斯尼亚危机（当时有近200万难民逃往西方）还要严重。之所以这么说，是因为尽管这次危机涉及的移民数量少于那次，但这次人口外流的性质却与那次截然不同。那一次，难民们得到了临时的庇护，待到冲突平息后被要求返回原籍国。这一次却无望得到这样的结果。

从法律上讲，难民是指一个为躲避迫害或公开交战而被迫逃离了原籍国的人。这些人在其抵达的首个安全国家寻求避难是可以理解的；如果某个人离开的是个不存在迫害威胁的国家，其动机就不再是寻求安全。

如果你认可这个观点、却还说欧洲应当忍受大批难民流入，那就太奇怪了。这样的欧洲并不存在。首先，欧洲国家中存在一些移民的入境国，即西班牙、意大利和希腊，这些国家很乐意让移民登陆、然后神不知鬼不觉地继续向中欧和北欧前进。另外还存在像保加利亚、罗马尼亚、波兰和波罗的海诸国这样的国家，没什么人愿意移民到这些国家，所以这些国家既不属于麻烦的制造者，也不是属于解决方案的提供者。最后是像德国、荷兰、斯堪的纳维亚国家、瑞士和奥地利这样的移民目的国，许多移民会想方设法来到这些国家。

显然，最后一类国家没有无限接纳新移民的能力，从现实角度讲也不能要求它们在未来几十年里纳入不断涌来的非洲和中东移民。此外，即便这些国家需要移民，选择接受什么样的移民也取决于它们自己。

那怎么办？也许可以从越南船民的例子中找到灵感。仅1989年一年，就有约7万越南船民抵达东南亚各国的海岸。当时的形势似乎是毫无希望的，但就在那一年，各方通过对话和谈判找到了一个体面的解决方案。最终，问题解决了。但是，这需要想象力、创造力以及政治意愿。

在欧洲，关键是要区分两个不同的危机。第一个危机根源于叙利亚内战。它主要需要一个阿拉伯解决方案，但这样的方案尚未制定。数以万计的叙利亚难民已得到重新安置，但提供永久性庇护的国家没有一个来自阿拉伯世界。显然，很多在黎巴嫩、约旦、土耳其和伊拉克难民营中得到临时庇护的叙利亚难民，将再也不能回到叙利亚。让海湾富国接收一定数量（至少100万）的难民是合乎情理的。

第二个危机是从非洲涌向地中海海岸的移民潮。尽管拯救生命是没得商量的责任，但该如何处置这些被拯救的生命可不是什么细枝末节的问题。意大利当局在启动"我们的海"(Mare Nostrum)行动时，显然忽视了这一点。该行动本是一项拯救落水移民的善意之举，结果却帮了人口贩子的忙，鼓励了更多人离开非洲。

移民潮还将继续下去，直到出台有力的遏止措施：即让每个移民不在欧洲的土地、而是在突尼斯或埃及的中转中心登陆，在那里甄别出投机性质的移民并把他们遣返。

这两个危机均需要以国际行动加以应对，最好是那种由欧盟委员会或联合国斡旋而成的行动。但这两家机构均未表现出解决危机所需的视野、智慧和领导力。如果想找到一个解决方案，似乎只能靠少数几个直接相关的欧洲国家来发起努力了。