  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز

    • 国际

    事件

    哈萨克斯坦

    政治

    分析
    经济
    关于我们
  • 关于我们
  • 广告
  • 图片网站
  • 标签
  • 联系方式
  • 合作伙伴
  • 网站导航
    •

    美国南卡州黑人教堂枪击案嫌犯被捕

    11:04, 19 六月 2015
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳6月19日电 据路透社消息，南卡罗来纳州查尔斯顿6月18日（记者 Harriet McLeod） - 美国21岁的白人男子Dylann Roof涉嫌在南卡罗来纳州一教堂枪杀九人于周四被捕，美国官员正在对这起仇恨犯罪案展开调查。

    美国官员称，袭击发生后，警方展开了长达14个小时的紧张搜捕，最终在案发地查尔斯顿以北约350公里处的一个检查站捕获了Roof。 枪击案发生在拥有近200年历史的伊曼纽尔非裔卫理圣公会教堂，有六名女性和三名男性遇害，当中包括四名牧师，其中一位牧师是该州41岁的民主党参议员Clementa Pinckney。 "这起发生在黑人教堂的惨案，明显引出了关于我们历史上黑暗部分的问题，"美国总统奥巴马说。"无辜之人再次被杀，部分是因为想制造伤害的人能轻易得到枪支。" 一位自称名叫Carson Cowles、是Roof叔父的男子对路透称，Roof的父亲近期送给Roof一把0.45口径手枪作为生日礼物，Roof似乎不合群。 查尔斯顿警察局长Greg Mullen称，Roof在被捕时带着手枪，但他和平投降。 美国总检察长Loretta Lynch称，她的办公室正在就是否指控Roof涉嫌以种族或其他歧视为动机的仇恨犯罪进行调查。

    标签:
    国际 美国 犯罪 黄金储备
    Сейчас читают
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!