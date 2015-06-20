中国将向俄罗斯租用西伯利亚农业用地

哈通社阿斯塔纳6月20日电 据BBC报道，一个中国公司正在同俄罗斯商谈租用西伯利亚东部115,000公顷耕地和牧场事宜。

俄罗斯外贝加尔地区的官员说，他们同中国的华俄兴邦投资公司的协议的价值可能多达4.48亿美元。 俄罗斯的塔斯新闻社报道说，当地政府官员已经同这家中国公司签署了"意向书"。 华俄兴邦计划租用这些土地49年。中国已经在其他国家做过类似的投资。 俄罗斯外贝加尔州的州长康斯坦丁•伊尔科夫斯基说，土地租借的期限和租金将在"一年内"敲定。 莫斯科国立大学的经济学家纳塔莉•朱巴利维奇对BBC俄罗斯语记者说，租用如此大片农业用地"不实际"，因为在寒冷的气候下那些土地需要投入大量人力。 但是她说，"投资者愿意试试，那就看最后的结果如何吧。" 她还说，他们提到了种植油料作物，"但向日葵在那个地区不能生长"。"因为严寒的大陆气候，那里也没有多少草场。虽然中国人很能干，但是他们能应付那里的气候吗？显然他们会利用温室。" 不过这项交易如果成功，将会进一步促进莫斯科和北京的关系。 伊尔科夫斯基说，按计划在租用土地上将有1000当地人和中国人被雇佣。 莫斯科国际关系研究所的中国问题专家弗拉基米尔•科尔逊说，俄罗斯除了租赁土地，并没有其他吸引中国投资的方式。 在2014年5月，俄罗斯同极缺能源的中国达成了为期30年，价值4000亿美元的供气协议。另外两个还签署了第二个天然气管道协议，该管道连接西伯利亚西部和中国的西北部。 乌克兰危机发生后，俄罗斯受到西方经济制裁，因此希望向东方寻求投资。 去年俄罗斯总统普京至少同中国国家主席习近平有过5次会见，两人彼此形容对方为"好朋友"。