外媒：地球步入“大灭绝时期” 人类首当其冲

这份由斯坦福大学、普林斯顿大学和伯克利大学研究人员参与的研究结果指出，地球上脊椎动物灭绝率正迅急加速，目前已经达到正常水平的114倍。

美国三所著名大学研究者联合从事的最新研究结论称，地球正在步入最新一轮的"大灭绝时期"，而人类将率先遭遇灭绝。 这一研究结果与另一所美国名校杜克大学研究人员去年发表的一份研究报告的内容几乎一致。 研究主笔之一杰拉尔多•切巴洛斯（Gerardo Ceballos）说："我们正进入（地球生命）第六次大灭绝时期。" 据介绍，距今最近的一次大灭绝事件发生在约6500万年前，当时统治地球表面2亿多年的恐龙和其他大量动植物可能因一次陨星撞击地球事件而灭绝。 切巴洛斯还表示，如果无法避免最新一轮大灭绝，那么新的物种和生命需要数百万年时间才能重新出现在地球各地。 脊椎动物 参与研究的科学家们通过化石分析，对比了地球历史上脊椎动物灭绝率。 结果发现，目前地球上脊椎动物的灭绝率已经超过正常地质时间段水平的100倍，达到以往大灭绝时期的水平。 研究报告称，自从1900年起，地球上脊椎动物灭绝数量已经超过400物种； 而在正常情况下，400物种灭绝一般需要一万年以上的时间。 研究结果发表在最新一期的《科学进步》（Science Advances）期刊。 研究认为，导致新一轮大灭绝的原因可能是气候变化、污染和地表植被破坏。 分析认为，上述原因产生的生态连锁效应最终会影响到人类和很多其他生物赖以生存的食物链断裂：比如说蜜蜂传授花粉有可能在三代人时间里完全消失。 斯坦福大学教授保罗•厄尔里克（Paul Ehrlich）说："世界上濒临灭绝的物种比比皆是； 人类正在自戕自残支撑我们生态的基础。" 自然保护国际联盟（IUCN）表示，每年都有约50种动物加入濒临灭绝的行列。 约41%的现有两栖动物和25%的哺乳动物都已经成为濒危物种。 极度濒危：狐猴 另据自然保护国际联盟举例称，狐猴就属于在未来数年内行将灭绝的物种之一。 目前，全球94%的狐猴均已经属于濒危，而其中20%已经行将灭绝。 科学家们说，避免物种大灭绝需要人类采取紧急行动保护生态链，防止地球生态链的生物多样性遭到毁灭性损坏。 史前大灭绝 所谓大灭绝或生物集群灭绝指的是在相对短暂的地质时段中，在一个以上并且较大的地理区域内，生物数量和种类急剧下降的事件。 据科学家推测，自地球诞生以来，曾经出现过的生物98%均已灭绝。 造成大灭绝的原因很多，如地外星体撞击地球、火山活动、气候变化、海平面升降、大气含氧量变化等等，但目前仍未有完全定论。每次大灭绝事件，都能在相对短期内造成八成至九成以上的物种灭绝。 科学家推测在太古宙与元古宙应也有过大灭绝事件，但那时以菌藻为主，缺乏化石记录。 在显生宙，根据化石记录，地球上曾发生过至少20次明显的生物灭绝事件，其中有5次大的集群灭绝事件，即奥陶纪末期（4.5-4.4亿年前）、泥盆纪末期（3.75-3.6亿年前）、二叠纪末期（2.51亿年前）、三叠纪末期（2亿年前）和白垩纪末期（6500万年前）的生物大绝灭。 科学家解释说，白垩纪-第三纪的恐龙灭绝可能受到公众关注度最高。 二叠纪生物绝灭事件却是规模最大、涉及生物类群最多、影响最为深远的一次。（来源：BBC中文网）