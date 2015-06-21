中国智库机构：从工业革命历史看中国未来发展

哈通社阿斯塔纳6月21日电 英国《金融时报》日前刊登一篇题为《从工业革命历史看中国未来发展》的文章，文章由安邦资讯公司撰稿。安邦咨询公司是中国内地一家独立智库机构，专注于财经与公共政策研究。以下为文章全文：

对于现代社会来说，工业革命已成为历史，但工业革命对经济发展和人类社会发展的影响至今仍未停息，它对一个国家的经济和社会的影响及其规律，仍然值得现在的人们借鉴。处在经济转型之中的中国，尤其需要重温这段历史，以指导自己未来的发展之路。

实际上，"工业革命"一词经常受到历史学家的质疑。美国历史学家斯塔夫里阿诺斯在其名著《全球通史》中表示，工业革命用来描述的不是一个迅速、突然的变化，而是一个在18世纪以前已经开始进行，并由于各种实际目的而一直持续到现在的持续过程。工业革命发生在18世纪后期，与商业革命带来的需求刺激有很大关系。利润丰厚的商业企业，以及同时发生的技术进步和制度变革，促成了18世纪晚期起飞的工业革命。

在19世纪期间，工业革命从英国逐渐传播到欧洲大陆。传播的方式取决于很多因素，如自然资源的供应和不受行会限制或封建义务妨碍的自由流动的劳动力。工业革命在欧洲大陆依次在比利时、法国、德国、奥匈帝国、意大利和俄国传播，与此同时，非欧洲的美国、英国自治领和日本也出现了工业革命。在此过程中，英国逐渐失去了"世界工厂"的地位。事实上，进入20世纪开始，英国工业就落后于美国和德国之后，至1980年代，英国工业早已不在世界经济第一集团之中。到1995年左右，美欧国家经济增长率在2.6%和3.0%之间，而亚洲则达到了8.7%，其中，中国1995年经济增长率达到10.2%。

进入21世纪之后，全球化的产业分工导致工业革命继续演化，新兴市场国家开始成为全球工业生产新的增量推动力，中国作为其中的佼佼者开始跻身"世界工厂"行列。自2001年加入WTO开始，中国经济从10万亿人民币增长到64万亿人民币（2014年）。可以认为，在工业革命发生100多年之后，中国开始享受到工业革命带来的阳光，成为全球规模最大的"世界工厂"，同时也成为新时期工业革命和贸易开放的最大受益者。

值得注意的是，工业革命影响全球各国经济的发展有其逻辑。在我们看来，工业革命产生的一些关键影响，对当前及未来的各国经济发展仍然会发挥同样的作用。换句话说，类似互联网的新经济形态的发展程度再高，世界经济发展的逻辑不变。让我们看看工业革命影响世界经济的关键因素有哪些。

一个影响是人口的增长。工业革命带来了生产率的提高，并迅速转化为经济发展的规模和效率的提高，经济因素成为人口爆炸的最大原因。同时，医学与卫生水平的提高，也对人口爆炸起到了重要的推动作用。现在，中国仍然享有世界上最大规模的人口以及劳动适龄人口，但未来的老龄化将削弱人口要素在低层次上推进经济增长的作用。

工业革命的另一大影响是城市化。工业革命的发展和工厂体系的建立，使得人口大量涌入工业中心城市。工业化带来的城市化在世界不同国家和地区，呈现出不同的发展状况，先是在欧洲国家，然后是美国、日本，最后是新兴市场国家开始进入工业化及城市化快速发展时期。目前，发达国家已完成工业化进程，城市化也已进入稳定的成熟阶段，而类似中国这样的新兴"世界工厂"，则处在工业化的中后期阶段和城市化的下半场。不过，中国下半场的城市化必须走与上半场发展不同的路。

工业革命的第三大影响是财富的增长。工业革命以世界性的规模有效利用了人力资源和自然资源，使生产率得到了史无前例的提高，带来了空前的财富累积和财富增长。如果不考虑复杂的财富分配问题，整体上来看，全球各国的财富增长基本上也遵循了工业革命传播的轨迹。中国自21世纪以来，才开始进入财富快速增长时期，国家财富和国民财富都出现了大幅增长。中国开始投资世界、消费世界，就是中国财富增长的一个结果。

工业革命的第四大影响是促进消费。个人财富增长的直接结果是在满足基本生存需求的基础上，促进了人们的消费提升。随着越来越多的人有财富进行奢侈消费，社会出现了新的消费阶层。正如莎士比亚所说，"流行的衣服永远比人们能穿破的衣服要多"。消费阶层的出现、消费的升级和奢侈消费的故事，正如一出不断重复的大戏，循着工业革命影响传播的轨迹，在发达国家、新兴市场国家之间上演。

回顾工业革命的历史和发展，能够使得中国坚定未来发展的方向和重点。不论技术如何进步和飞跃，中国经济发展仍要抓住工业革命历史呈现的基本逻辑：发展工业制造，提升人力资源利用，推进城市化，促进国民消费提升。这是中国未来经济发展的基本逻辑。