纳扎尔巴耶夫总统就哈萨克斯坦完成入世谈判发表讲话（视频）

哈通社阿斯塔纳6月22日电 据总统府新闻局消息，22日，纳扎尔巴耶夫总统就哈萨克斯坦完成加入世界贸易组织谈判发表致全国人民的讲话。以下为讲话全文：

尊敬的同胞们！

我国即将迎来又一个重要的历史事件——我们已经圆满完成加入世界贸易组织的谈判。

加入世贸组织，对国民经济的发展将发挥积极的影响，将为哈萨克斯坦企业和产品进入国际市场提供机遇，我国消费者将拥有更多对商品和服务的选择权。

当下，我国对外贸易的90%是同世贸组织成员国进行。入世将使哈萨克斯坦对于外国投资者和企业更具吸引力，并将加快更多新企业的建立，还会创造更多的工作岗位。为加入世贸组织，我们经历了19年的漫长征途。入世的谈判之路坎坷不平，政府与专家组为了争取有利于我国的条款付出了大量的心血和汗水。我们成功做到了世贸组织规则与欧亚经济联盟要求相协调，同时还维护了国家经济利益。

成为世贸组织成员是哈萨克斯坦的胜利，是我国成为全球经济不可或缺一员的见证。正值我国开始实行五大改革目标之际，加入世贸组织具有特殊意义。透明、高效、富有竞争力等世贸组织的标准与我国正在推行的改革举措基本一致。

为了达到进入全球市场的要求，我们做了大量艰苦细致的准备工作，为国内企业发展创造了良好的经商环境，并在统一关税和经济空间框架下进行了磨练。但这还不够，还需我们作出更多的努力。竞争将加剧，我们要做好充分的准备。入世后，我们将敞开国门，外国产品将涌入国内市场，若这些产品物美价廉、受到民众青睐的话，国内的相关产业或许将面临停业的困境。这也是我一直在不断的告诫国内企业——你们要加强自身竞争力的原因所在。

我们要充分利用加入世贸组织所带来的机遇。我坚信，哈萨克斯坦人民能够把握住这一机遇，并能使哈萨克斯坦经济在世界经济格局中占有一席之地。我们要充分利用加入世贸组织所带来的机遇。我坚信，哈萨克斯坦人民能够把握住这一机遇，并能使哈萨克斯坦经济在世界经济格局中占有一席之地。（编译：吴然）