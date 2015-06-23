国务秘书阿布德哈勒科娃会见美国驻哈大使乔治•克洛尔

哈通社阿斯塔纳6月23日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃23日在总统府会见美国驻哈大使乔治•克洛尔，双方就哈美关系发展和两国各领域合作深入交换意见。

阿布德哈勒科娃首先祝贺克洛尔大使来哈履新，并表示，相信在克洛尔大使在任期内，将为哈美关系进一步推进做出积极贡献。

阿布德哈勒科娃向克洛尔介绍了纳扎尔巴耶夫总统提出的五大改革目标和"百步计划"的相关内容。她说，哈萨克斯坦正在开始落实的各项改革计划和举措，旨在优化国家政治体系、保障国民经济持续发展。

阿布德哈勒科娃指出，哈方高度重视发展对美关系，目前美国对哈投资总额已达到210亿美元，并在哈建立了480家合资企业。我认为，哈萨克斯坦在落实"光明大道"等经济计划期间，哈美两国在经贸领域的合作将进一步得到加深。

阿布德哈勒科娃还表示，目前共有1800多名哈萨克斯坦留学生在博拉沙克奖学金计划框架下在美接受教育，相信他们未来将成为积极推动两国关系发展的中坚力量。

与会双方表示，纳扎尔巴耶夫总统2010年访美期间，两国签署了哈美科技合作协议，哈美双方愿在此协议框架下进一步拓展教育和科研领域合作。双方认为，两国正在开展的各类合作计划完全符合哈美战略伙伴关系的精神。（编译：吴然）