奥巴马贸易提案即将跨越“国会山”

哈通社阿斯塔纳6月24日电 据英国《金融时报》24日报道，美国总统巴拉克•奥巴马即将赢得他达成一代人以来最大的贸易协定所需的权限，此前授予他"快车道"(fast-track)授权的法案顺利通过了最后一个主要的立法障碍。

参议院以60票赞成、37票反对的投票结果，结束了围绕授予奥巴马所谓贸易促进权(TPA)的立法辩论；达到60票的门槛意味着反对方不能从程序上阻挠立法。对此，白宫向民主党和共和党议员表示赞许。

"今天的投票以及美国国会本周在贸易问题上采取的进一步行动，将向世界传递关于美国参与全球事务以及持续的全球领导力的重要信息，"白宫发言人乔希•欧内斯特称。

参议院将于今天正式投票通过该法案，但这次投票结果仅需要在100个席位的参议员获得简单多数。如果一切如预期进行，该法案将在本周晚些时候呈交奥巴马，由他签署成为法律。

这意味着美国、日本以及其他10个国家的贸易部长——他们已经就《跨太平洋伙伴关系》(TPP)协定谈判了5年多——很可能在数周内开会，进行很多官员所称的最后一轮谈判。

华尔街日报报道说，该议案成功绕过参议院最后一道程序障碍是白宫、工商企业和共和党领导人的一场胜利，但对工会和环保主义者而言却是的沉重打击，这些人曾经将选票投给了奥巴马，他们认为奥巴马的贸易议程以及他为之付出的努力是对他们的背叛。