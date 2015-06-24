俄罗斯成为中国最大原油供应国

哈通社阿斯塔纳6月24日电 据英国《金融时报》24日报道，随着莫斯科在欧洲以外寻找客户并加强与东方国家的关系，今年5月，俄罗斯首次成为有记录以来中国最大的原油供应国。

昨日公布的中国海关数据显示，俄罗斯超过了世界最大石油出口国--沙特阿拉伯，每日向中国输送近93万桶原油，5月较4月增加了21%。

沙特则从榜首跌至第三（甚至低于安哥拉），对华出口量下降至每日72.2万桶，比上月减少近43%。

乌克兰冲突引发的对俄制裁，加剧了莫斯科与西方关系紧张，中俄关系得到升温。

分析师表示，这些数据是中国与包括受国家支持的俄罗斯石油公司在内的俄油企签署的一系列石油换贷款协议的结果。中国正在超越美国，成为世界最大的石油进口国。

伦敦咨询机构Energy Aspects石油研究负责人阿姆里塔•森说："随着这些长期原油供应合同的履行，未来几年来自俄罗斯的进口很可能继续保持高位。"

"根据我们的记录，这是俄罗斯首次成为中国最大的原油供应国，我们的记录始于2007年。"她补充说。

这些数据可能有所波动，但沙特仍是中国的主要石油供应国--该国4月的出口量为三年来的最高水平。但最新的进口数据说明俄罗斯正在迎头赶上。俄罗斯是欧佩克之外的最大的石油出口国。

2010年以来，俄对华的石油出口量增加了超过一倍。这些数据也表明，中国正在从那些可以将其财政实力转化为谈判筹码的国家进口更多石油。

作为世界主要石油生产国，俄已在寻求使自己的出口市场多元化，以摆脱对欧洲的依赖，尤其是在美国和欧盟的制裁加剧了对抗之后。

分析师表示，俄日益增加的出口只会给沙特及其他欧佩克产油国增加压力，后者正在努力确保长期客户和市场份额。

花旗集团大宗商品研究全球主管艾德•摩尔斯说："这一趋势仅反映了中东产油国在中国将不得不面对的问题。"

中国与俄罗斯以及巴西等国签署的贷款换石油协议，将"使沙特、伊拉克及其他产油国更难以竞争中国的市场份额"，他补充说。如果制裁被解除，来自伊朗的更多石油必然将使争夺更加激烈。

美国页岩油革命降低了其对中东、西非和拉丁美洲的石油依赖，促使石油出口国寻找替代买家。他们已经加快转向亚洲，寻求从中国的进口中获得更大份额。

长期以来一直为外国石油支付溢价的中国如今有了更多的选择余地。沙特、伊朗等国的石油官员今年频频造访北京，积极推销本国的原油。

虽然中国5月进口同比下降11%，至每日550万桶，但进口势头仍保持强劲，即便经济增长已经放缓。中国正在提升炼油能力以满足能源需求，而且人口结构变化未来几年内也将推动石油需求。