中国建成世界最长和最高的玻璃底板栈桥

哈通社阿斯塔纳6月27日电 恐高症患者注意了，中国新建的栈桥可不适合你们的小心脏。

这座位于张家界的新建人行栈桥全长380米，横跨部分张家界大峡谷，其底板完全由玻璃制成。有胆量走上栈桥的游客能够俯视大峡谷，甚至能看到300米以下的谷底。栈桥预计七月完工，将在十月对外开放。 这座栈桥并不是该地区的第一个玻璃栈道--第一个是位于天门山峭壁上的玻璃栈道--但是大峡谷栈桥将会成为世界上最长且海拔最高的玻璃栈桥。除了创造新纪录，建造这座玻璃栈桥也打算尽可能减少对周围景观的破坏。 "我的理念是自然、和谐、平衡与美丽。大自然就足够美了，"以色列特拉维夫建筑师渡堂海 (Haim Dotan)说，他设计了这座栈桥的基本概念。"张家界玻璃栈桥的设计理念是尽可能无形--成为一座消失在云中的白色大桥。" 悬架仅由两根位于山谷两侧的钢梁组成，侧挂的斜拉索构成了大桥扶手，加上玻璃制成的底板，这座桥看起来弱不禁风--但事实上，它可以承受高强度的大风、地震、霜冻，一次还能负担800位游客的体重。 当然了，如果仅仅是在玻璃栈桥上行走还算不上刺激的话，大桥也计划设立蹦极项目，这将彻底击败如今的纪录保持者，223米的澳门观光塔，成为世界上海拔最高的蹦极点。