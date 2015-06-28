欧洲央行准备结束向希腊提供紧急援助款

哈通社阿斯塔纳6月28日电 据BBC消息，欧洲央行周日准备结束向希腊提供紧急援助贷款。希腊银行依赖于欧洲央行的紧急流动性援助（ELA）款项。

欧洲央行针对是否继续帮助希腊的银行体系进行商讨，不过BBC记者佩斯顿获得消息来源说，欧洲央行会结束对希腊的紧急援助款。 有关的会议是在希腊国会决定支持由总理齐普拉斯提出的国际债权人延长财政援助期限的条件进行公投之后举行的。 欧洲财长认为，希腊应该立即推出资金管制，或者把周一宣布为公众假期，以控制严重的债务危机继续恶化。 资金管制是针对客户可以从银行挤兑多少款项的限制。直到目前为止，希腊政府表示并不希望推出这种管制政策。 很多希腊人担心中央银行可能会开始限制人们从银行取款，在过去一段时间挤兑现金，希腊各家银行门外在过去几天都排着长队。 债权人对希腊的财政援助限期为6月30日。如果希腊未能向国际货币基金组织（IMF）偿还到期的16亿欧元（约11亿英镑），将面临债务违约的危机。 周六，欧元区财政部长拒绝希腊将财政援助延长至下周二之后的要求。欧洲集团（Eurogroup）发表的一份声明说，希腊已经"单方面"离开了新财政援助计划的谈判。 佩斯顿表示，如果欧洲央行决定停止对希腊的紧急援助贷款，那么该国银行可能在周一就会陷入危机困境。 早些时候，欧洲央行六天内曾三次上调希腊紧急流动性援助上限。 与此同时，希腊国会通过议案，支持就国际债权人延长财政援助期限的条件进行一场全民公投。 将在7月5日进行的公投方案由反对进一步裁减预算的希腊总理齐普拉斯提出，他促请选民对有关条款说一句"坚定的‘不'"。 欧元区合作伙伴对希腊宣布公投的决定提出了批评，同时拒绝希腊方面提出的将财政援助限期延长至6月30日之后的请求。