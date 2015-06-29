外媒：中国经济转型不会逆转

哈通社阿斯塔纳6月29日电 英国《金融时报》29日刊登一篇题为《中国经济转型不会逆转》的社评，以下为全文：

令人目眩的债务水平、工业产能过剩、增长放缓以及通缩：从中国经济数据中梳理出悲观故事，现在似乎比以往任何时候更容易。在任何成熟的发达经济体，这一组合将预示着资产价格崩溃，即便往好了说也得出现一段时间的极度波动。

这两种情况都有可能发生：几十年来第一次，资本正离开中国，而中国股市出现晚期狂热的典型症状。

但中国也是一个不适用正常经验法则的地方。中国是世界上规模最大的经济体，也是增长最为迅速的经济体之一。对这样一个经济体来说，其领导层自觉地规划增长模式转型，这一点是独一无二的。

让如此庞大的经济体摆脱对投资的极度依赖从来都不是一件容易的事情。中国领导人手头有经济杠杆，但难的是知道可以动用哪一个。

增长率的每一次波动，都会让中国政府受到提振需求的压力。在过去，中国首先想到的手段是释放信贷，比如要求地方政府大举投资于基础设施或房地产。但几十年这么做下来让中国债务激增，其中许多是通过1万家地方政府融资工具(LGFV)借入的，它们的债务总额与国内生产总值(GDP)之比超过40%。

中国政府最近放宽了让LGFV偿还银行债务的要求，并刚刚取消了对银行的存贷比要求。此类举措可能释放信贷空间，但事实将证明它们的作用在更大程度上是缓解疼痛、而不是刺激。信贷需求疲弱，而且不会迅速反弹：工业深受产能过剩之苦，LGFV的融资成本远高于资产回报率。不良贷款不断创出历史最高纪录。财务经理们在再次大举放贷前希望先收回贷款。

此外，真正的挑战与其说是增长，不如说是在以往不够强劲的领域引燃增长。过去推动中国经济急速增长的行业--房地产、基础设施和制造业--不可能持续推动经济前行。从来不是自由放任的倡导者的中国人民银行明确表示，希望银行将信贷投向农业和小企业，而后者通常不会大举投资。

在这些中国特有挑战的背景下，还有一些带有全球特色的挑战，尤其是刚刚出现的通缩态势。价格不断下降已帮助中国达到7%的增长目标，尽管按现金计算，需求处于历史低点。然而，对负债累累的公司来说，最重要的是名义总量而不是实际总量。中国企业的收入增长率仅为0.7%，不比2008年金融危机的低谷期间快多少。就投资反弹而言，这同样不是什么好兆头。

以上这一切似乎表明，中国不会逆转逐步摆脱投资主导模式的转型努力。中国政府为抵御经济放缓而采取的措施是预防性的，但并不预示着战略的改变。新的增长动力--中小企业、消费支出和服务--可能难以弥补旧的增长动力缩减所造成的缺口。但随着失业率处于15年来的低点，中国政府将愿意容忍该战略给许多最依赖旧增长模式的地方带来的压力。

中国向新增长模式的转型之路可能不会一帆风顺，但迄今还没有任何理由担心中国硬着陆。实际上，鉴于逾40个国家将中国视为最大的出口合作伙伴，而中国的进口在减速，面临最颠簸着陆的可能是那些中国以外的国家。