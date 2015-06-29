哈萨克斯坦签署《亚洲基础设施投资银行协定》

哈通社北京6月29日电 亚洲基础设施投资银行（AIIB）星期一（6月29日）在北京人民大会堂举行《亚洲基础设施投资银行协定》（以下简称《协定》）签署仪式，国家经济部部长叶尔波拉特 •多萨耶夫代表哈萨克斯坦签署协定。

亚投行57个意向创始成员国财长或授权代表出席签署仪式，其中50个国家正式签署协定。其余7国将在2015年年底之前完成协议签署工作。《协定》签署仪式结束后，中国国家主席习近平在人民大会堂会见了出席仪式的各国代表团团长，并出席了随后召开的亚投行部长级理事会。

亚洲基础设施投资银行（英语：Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB），简称亚投行，是一个向亚洲国家和地区政府提供资金以支持基础设施建设之区域多边开发机构，成立宗旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。总部将设在中国北京，法定资本为1,000亿美元。2014年10月，首批22个意向创始成员国在北京签署了《筹建亚投行备忘录》。随后，先后有35个域内外国家作为意向创始成员国加入了亚投行。 有关各方预期，在落实中国国家主席习近平提出的"丝绸之路经济带"战略构想相关建设中，亚投行将发挥举足轻重的作用。（编译：塔尔）