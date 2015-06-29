联合国驻中亚代表：阿富汗鸦片种植面积和产量双增意味着中亚面临的风险更大

哈通社阿拉木图6月29日电 联合国毒品和犯罪办公室驻中亚代表米塔尔29日在位于阿拉木图的中亚区域信息和协调中心接受媒体采访时说，阿富汗罂粟种植面积和产量双增意味着中亚面临的风险更大。与此相应，与毒品相关的死亡也会增加。

米塔尔说，阿富汗毒品交易量逐年上升，2014年阿富汗罂粟种植面积约22.4万公顷，比2013年增加7%，为1998年有纪录以来最高种植水平。2014年全球鸦片产量高达7554吨，为2012年的两倍。其中，阿富汗的鸦片产量6400吨，较去年增加17%，占全球85%，海洛因产量约占全球77%。 米塔尔说："阿富汗鸦片的25%通过巴尔干半岛国家运到中亚各国，其危害性相当大，相关数据显示，在中亚国家，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦缴获的毒品最多。" 米塔尔指出，联合国毒品和犯罪办公室为中亚地区制定了2015年至2019年间打击毒品犯罪方案。中亚区域信息和协调中心在打击中亚地区走私毒品活动中发挥了重要作用。 中亚区域信息和协调中心负责人塞尔塞科夫介绍了近些年该中心的主要业绩。他说："中亚区域信息和协调中心由7个国家组成，主要负责情报搜集、分析、制定打击跨国毒品犯罪联合查缉行动方案等，成立以来中心已组织实施了由3至9各国家参与的32次国际联合行动，缴获6吨毒品和60吨毒品原料。"（编译：元珍）