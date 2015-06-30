美国学者称谷歌对搜索结果做手脚

哈通社阿斯塔纳6月30日电 据华尔街日报网29日报道，两位知名美国学者进行的新研究显示，谷歌对搜索结果做手脚，使其对自己的服务有利，此举损害了互联网用户的利益，违反了竞争法。这是欧洲对这家美国搜索巨头进行的漫长反垄断调查中的一个可能意义重大的转折。

这项研究综合了统计测试与详尽的法律和经济分析，以调查谷歌牺牲Yelp和TripAdvisor等竞争对手的利益，推销其专门化搜索服务（比如针对当地餐馆或医生的搜索服务）的行为。

该研究由Yelp赞助。Yelp已就谷歌的搜索实践向欧盟反垄断监管部门提起了申诉。研究报告于上周五提交给了欧盟监管部门。

该研究的作者是哈佛商学院的卢卡和哥伦比亚法学院的Tim Wu。他们发现，如果搜索结果完全按照相关度排名，而不是按照谷歌现行的方法排名（突出显示谷歌自己的服务），用户点击搜索结果的可能要高出45%。

两位作者写道，这显示出，谷歌通过利用搜索领域的主导地位来推销自己的内容，这种做法降低了社会福利，给消费者提供低质量的搜索结果和糟糕的匹配结果。

他们接着写道，研究结果提供了经验性证据，显示谷歌的搜索做法在一些情况下损害了消费者的利益，这种做法不能被称为是有利竞争的。

研究称，作者认为，对消费者利益受到损害的展示是一个重要结论，将对所有竞争法分析造成影响。