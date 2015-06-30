造访过哈萨克斯坦的世界级名人明星（图）
教皇 教皇访问哈萨克斯坦可是一桩大事。在哈萨克斯坦，大约有10万左右的天主教徒。为了迎接教皇的到来，阿斯塔纳可谓大动干戈：超过1万名警员和军人被布置在了重要区域，严保安全万无一失。当天约有5万多人前往广场，一睹教皇的风采。 珍妮弗•洛佩兹 珍妮弗•洛佩兹在2010年2月出席了国内某位名人的生日宴会并在宴会上演唱歌曲。据相关媒体报道称，这一首歌就让她赚了整整300万美元。 凯蒂•佩里 虽然多次受到邀请，但凯蒂•佩里只在2011年受邀前来参加过当年的一场由石油大亨们举办的私人新年晚会。她的出场费据悉有200万美元左右。 碧昂丝 近3年来，碧昂丝曾2次造访哈萨克斯坦。第一次是在2012年，她前来出席了一场私人新年晚会，组织方专机接送并为她安排了最豪华的酒店。想请碧昂丝献声歌唱，一首歌曲至少得有300万美元。 阿黛尔 著名的英国歌手阿黛尔也曾两次造访哈萨克斯坦。一次是出席一位明星的生日庆典，另一次则是出席一家跨国企业的年会。她的出场费约莫是在100万美元左右，而且不允许任何人牌照或是摄像，如果邀请方违约，需赔偿2倍以上的出场费用。 坎耶•韦斯特 2013年8月，坎耶•韦斯特作为嘉宾参加了国内某位名人的婚礼，并同诸多明星一起为新人献声。 威廉•詹姆斯•亚当斯二世 著名饶舌歌手威廉•詹姆斯•亚当斯二世（艺名will.i.am）曾前来出席阿拉木图丽思卡尔顿酒店开幕仪式，并为现场嘉宾带来了风格独特的饶舌演唱。 妮可•舒辛格 2014年9月，哈萨克斯坦企业家海拉特•勃然拜耶夫举行宴会庆祝自己48岁生日。妮可•舒辛格受邀前来出席了宴会。 鸟叔 通过一首《江南Style》红遍全球的鸟叔（艺名PSY），受邀参加了哈萨克斯坦LG公司新品发布会，并为现场观众再度演唱了成名作《江南Style》。他的演出费目前仍是个迷。 软饼干乐队 美国著名金属乐队软饼干乐队将在2015年秋季，在阿拉木图举办专属音乐会。据相关媒体报道称，音乐会的门票已经销售一空。就让我们静待这场"金属风暴"的到来吧！