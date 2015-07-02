纳扎尔巴耶夫：欧亚经济联盟是保障我国经济发展的长远规划

哈通社阿斯塔纳7月1日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）哈巴尔电视台7月1日晚播出《总统谈国家要政》访谈节目。纳扎尔巴耶夫总统在访谈中表示，欧亚经济联盟是为保障我国经济发展而制定的长远规划。

在回答主持人提出的“欧亚经济联盟成员国之间是否会出现不平衡的情况？毕竟，有些成员国缺乏工业创新发展的基础”的问题时，纳扎尔巴耶夫回答说："我很清楚人们目前在讨论什么。确实，成员国情况大相径庭。俄罗斯是个大国，发展的最好，哈萨克斯坦比不上俄罗斯，但在工业创新领域始终没有停止发展的步伐，而白俄罗斯也有自己的优势，他们的农业十分先进。但是我们应该清楚地看到，欧盟不也是由众多不同的国家组成的吗？欧盟当中，德国是最发达的国家，其次是法国，而东欧国家相比西欧要落后，意大利和如今的希腊更是处在不同的水平。但我们看到，欧盟还是被组建起来了。所以，我们应该直面问题的核心，欧亚经济联盟--是我们为了保障经济发展而制定的一部长远规划。" 纳扎尔巴耶夫总统还指出，欧亚经济联盟是基于共同的经济利益而形成的共同体。"为什么哈萨克斯坦要加入这个联盟？我们是一个内陆国，无出海口。就如我一贯强调的，俄罗斯与中国就是我们的海洋。实际上，这个联盟将为哈萨克斯坦的产品打开一个巨大的市场。"他说。