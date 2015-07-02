纳扎尔巴耶夫：只要涉嫌腐败 不管涉及到谁 哪怕是我的亲属 都要一查到底 绝不姑息

哈通社阿斯塔纳7月2日电 哈巴尔电视台7月1日晚播出《总统谈国家要政》访谈节目。纳扎尔巴耶夫总统在访谈中表示，无论是谁，哪怕就是我的亲属，只要贪污腐败，绝不姑息，也决不能讲什么人情，否则也只是举起大棒，轻轻落下，什么治理、什么追究也只能流于形式。

纳扎尔巴耶夫说，坚决惩治和有效预防腐败是一项艰巨复杂的系统工程，也是一项长期性的工作。说实话，我们继承了原苏联国家管理体系。百姓为办理一桩普通小事就会找到政府官员，由于行政效率低下，在现实生活中我们可以看到，一些国家机关的官员对民众的要求有议不决，一拖再拖，一误再误，使一些本来很简单、很容易办而民众又急需办的事情迟迟不办，无奈办事人就会想到行贿，就这样贪污腐败开始蔓延。全球各国都在与腐败作斗争，但原苏联各国可能是贪污腐败最为猖狂的地区之一。

纳扎尔巴耶夫强调，李光耀曾因为腐败依法严惩了自己的朋友。同样我也曾将自己有3个孩子的女婿关进了监狱。难道说，我的孙儿们和他们的母亲就没有哭着来到我面前，为他求情吗？他们当然来了，说句心里话，当时我也感到很痛心。我的亲戚们也劝说我手下留情。但我没有。两名年富力强的银行副行长死在了他的手中，还有许多企业家深受其害，他犯下不可饶恕的罪行，杀人坐牢，天经地义！（编译：吴然）