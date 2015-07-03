学生证成“旅游达人” 证件原主哭笑不得

哈通社阿斯塔纳7月3日电 自己不小心丢掉的学生证竟然成了网络上的"旅游达人"，这让阿拉木图哈萨克-德国大学学生安娜•克里米安科至今仍感到不可思议。

今年5月，安娜遗失了自己的学生证。"我找了几天都没有找到，就去学校补办了一张，之后就没在想过这事儿。当我得知自己的学生证成了‘网络红人'的时候，我真的是哭笑不得。"她说。 原来，安娜遗失的学生证被一位名叫"Puffic"的知名博主捡到了。随后，安娜的学生证便伴随着Puffic游历了几乎整个欧洲。 不仅如此，每到一个景点，Puffic还会别出心裁的为安娜的学生证拍下一张与著名建筑、风光的合影。这些合影被Puffic上传到了网络上，很快这一有趣的"学生证游欧洲"系列照片就红遍网络，成为了网民们热议和恶搞的对象。 自从安娜成了网络名人，她在社交平台上的粉丝数也增加了不少，还有不少人给她发信息想"交个朋友"，这也给安娜增添了些烦恼。不过这个乐观的姑娘已经不再为这件事情烦心了，她对记者说："最初看到那些照片的时候，我对于自己的个人信息被这样随意的发在网上，还是很生气的。不过毕竟也不是什么太重要的事情，所以我也就无所谓了。那位博主承诺会把学生证还给我，这下我就有两个学生证了。假期的时候我打算去韩国度假，谁知道呢，说不好我也会用学生证拍几张照片吧。"（编译：塔尔） 网民恶搞