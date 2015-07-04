哈萨克电影制片厂总裁：力争为观众献上更多高质量的国产影片

哈通社阿斯塔纳6月30日电（记者达米尔•拜马诺夫）哈萨克斯坦著名导演巴赫特•哈福林吾勒•哈伊尔别科夫近期被任命为我国最大的电影制片公司——沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂总裁。哈通社记者日前就哈萨克斯坦电影业的发展、该制片厂的未来规划等问题对哈伊尔别科夫进行了专访，这也是他担任总裁后首次接受媒体采访。

记者：哈伊尔别科夫先生，据悉这是您自从担任哈萨克电影制片厂总裁后，首次接受媒体采访。 哈伊尔别科夫：是的。有些媒体认为我变得"低调、沉默"了，担任制片厂总裁后不肯露面，也不愿接受媒体采访。但这也是有一定的客观原因的。哈萨克电影制片厂作为我国电影产业的引领者及其发展的推动者，制定和筹划制片厂的发展路线是一项非常艰巨的任务。既然担任此要职，我首先希望能够充分了解和分析哈萨克斯坦当前电影业的现状，之后在与大家分享制片厂的未来规划与目标。 近些年来，在纳扎尔巴耶夫总统的大力支持和推动下，哈萨克斯坦电影产业走向了复兴之路，众人也看到了哈萨克电影制片厂恢复了活力。制片厂引进了众多先进的制片技术和设备，办公大楼、摄影棚等设施得到翻修，对拍摄各类影片的资金投入也在逐年增加，国产电影正在不断走向国际舞台，在国际各大电影节获得奖项和提名等佳绩。 记者：纳扎尔巴耶夫总统在今年5月份召开的政府扩大会议上，曾对哈萨克电影制片厂提出批评，称国家投入的资金在制片厂未得到合理利用。针对总统的批评，您采取了一些怎样的具体措施？ 哈伊尔别科夫：总统的批评十分到位、一针见血，我们已开始进行人员重组，并正在对各电影项目进行重新审议。我们需要的是真正懂得电影艺术并愿意献身于电影艺术事业的专业人才。 在当前的国内和国际经济形势下，制片厂的预算资金在减少。众所周知，2015年国家财政预算已被压缩。制片厂在资金不充足的情况下，只能进行资金调节，从而降低影片拍摄成本。想要拍出一部真正的好影片，难度确实很大，这需要严格的纪律与艰苦的专注。正如纳扎尔巴耶夫总统所说，我们要从现在开始考虑危机之后的各项工作。虽然现阶段有困难，但国家还是为电影产业的发展提供了大力支持，这些支持与投入是对未来的投资。 我们目前已开机拍摄或计划近期开机的影片包括：多集历史题材电视电影——《哈萨克国》（«Қазақ елі»，导演：鲁斯帖姆•阿布德拉舍夫）；《通往母亲的路》（«Анаға апарар жол»，导演：阿哈恩•萨塔耶夫）。与此同时，由萨特布巴勒德•纳热姆别托夫执导的影片《阿马纳特》和多斯汗•桌勒加克斯诺夫执导的《库南拜》首映式近期在阿拉木图和阿斯塔纳两地举行，这两部电影的DVD将于今秋发行。年底前，我们还计划举办3-4部电影的首映式，正在拍摄的其余影片将于明年与观众见面。我们会全力以赴，让各项计划如愿实现。 记者：您认为哈萨克斯坦电影产业发展的最大阻碍是什么？ 哈伊尔别科夫：观众希望看到国产电影，希望我们推出一些无愧于时代的精品力作，哈萨克电影制片厂的很多作品也已得到国内观众的肯定。但有时观众处于对国产影片的支持和厚爱，很少对影片存在的缺陷提出质疑，这不仅不会对国产电影未来发展有所帮助，反而会影响高品质影片的产出。 有时，国产电影会被认为仅仅是为了参加各类电影节而拍摄的"参展电影"，且艺术价值并不是很高。当然，我们支持拍摄各类题材的影片，但国家资金应服务于社会。国产电影首先要符合国内观众的价值观和电影品味。文化部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪吾勒也曾在摄影艺术委员会会议上提及这一问题。我认为，造成这一问题的主要原因就是——国内几乎没有真正的电影评论人士。可以说，完全没有引导现代国产电影发展的价值取向。这一现象并不只是存在于我国的电影产业，也存在于我们习惯于视作范本的俄罗斯电影业。值得庆幸的是，我国电影产业已经度过了盲目跟风，出品犯罪和色情题材影片的时期，但俄罗斯还未停止拍摄这类所谓的"商业片"，并且继续在电视频道放映，而在哈萨克斯坦也可以收看到这些频道。 电影《克兹吉别克（Қыз Жібек）》之后，我国还未诞生过能够充分体现民族精神和价值观的影片。对塑造民族形象的不断探索，是电影产业永恒的主题，但这也使影片面临着可能会成为陈词滥调，让众人感到厌倦的困境。新的电影不受观众待见的情况经常发生，但不能因此否决所有新作品。如果，当年《克兹吉别克》达斯坦（叙事长诗）未被拍摄成影片，仅以歌剧的方式存在，那它如今还能拥有如此之高的知名度吗？新上映的影片在还未得到专业人士的评价之前，就会受到舆论的各种冲击。因此，我们非常需要高素质的影评人。如果没有专业影评人，对影片的评价就会落入"喜欢或不喜欢"的低水平范围。影评人不应该只局限于审视影片的拍摄和剪辑，还应具备以尖锐而理性的眼光发现影片内涵的洞察力，并能够置身于观众和社会的角度评价影片对保障民众精神文化需求所做的贡献。但遗憾的是，我们还没有这种影评人。 记者：哈萨克电影制片厂目前面临的主要任务是什么？ 哈伊尔别科夫：作为制片厂新上任的负责人，年内首先要继续落实已制定的各项工作任务，而制定下一步的计划、审查各类剧本、与众导演和编剧探讨未来的拍摄项目等工作也需要大量的时间，这些对发现和挖掘具有才华的人才非常重要。 有时候，影片拍摄注资并不是由我决定，摄影艺术委员会也不能否决质量低下的剧本。我们只能将对剧本进行修改，或将剧本退回编剧，让他们进行修编。 与此同时，制片厂正在着手完善纪录片拍摄方面的工作，我们希望通过吸引新生代导演和编剧，为纪录片领域注入新活力。为此，我们成立了专家委员会，邀请了这一领域的知名学者和电影人，他们将对影片剧本进行审核，并为我们提出宝贵意见。 动画片制作成本总是很高的，并且拍摄这类影片的融资渠道至今未得到有效解决。拍摄动画片的补贴一般都是来自其他类别影片的剩余资金，通过计算，我们发现这些影片拍摄项目几乎不会有剩余资金。在资金严重短缺的情况下，怎么可能会有高质量动画片诞生？我们正在计划拍摄名为《Muzbalak（Мұзбалақ）》的动画片，但目前仅有拍摄25分钟的资金。同时，我们还将继续《当传奇复活（Когда оживают легенды）》电视剧的拍摄。 话题如果涉及影片的发行问题，电影业专属法案的问题一直迟迟未得到解决。其实，国内电影公司可以联合俄罗斯、中国等国的制片厂和电影公司打进国际市场，对于我们来讲，通过合作可以学习先进的创作理念、制作经验，分享收益。但目前在这方面的合作还非常少，我们希望能够尽快同各国开展此类合作。 记者：能否谈谈制片厂在年内最主要的庆祝活动——哈萨克汗国成立550周年框架下正在开展的各类工作？ 哈伊尔别科夫：根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，拍摄有关哈萨克汗国成立550周年影片是我们制片厂目前工作重点之一。纳扎尔巴耶夫总统曾指出，要为观众奉献高质量的有关哈萨克汗国历史纪录片。十集大型纪录片——《哈萨克国》不仅要将民族历史展现给观众，还要呼唤起青年人对哈萨克大地崇高的热爱之情，让每一个人感受到自己在祖国面前的一份责任和使命。 作为哈萨克斯坦电影产业的领头羊，哈萨克电影制片厂宗旨就是要为观众奉献高质量影片，并引领更多优秀的新手走上自己的演艺之路，为制片厂储备大量人才资源。启用新秀艺人担纲重要角色，将是制片厂2016年各项拍摄任务的主要方向之一。随着时间的推移，相信哈萨克斯坦电影产业和哈萨克电影制片厂将推出更多受观众喜爱和欢迎的优秀作品。 记者：这也是我们——全体哈萨克斯坦民众祝福你们的。感谢您在百忙之中接受哈通社专访。（编译：吴然）