英媒：历史上最为致命的五次时尚潮流

哈通社阿斯塔纳7月4日电 据BBC英伦网消息，前不久，一位35岁的澳大利亚女子患上了筋膜室综合征，因而不得不割破她的紧身牛仔裤以从中脱身。

这一事件赋予了"时尚受害者"一词新的内涵。但是，人们因追逐危险的潮流遭殃，这并不是头一回："这种现象一直存在，最早可以追溯到石器时代，"《致命时尚》的作者萨默•斯特伍斯(Summer Streves)表示，"当时尚走向极端时，这种现象就会发生。我称它为虚荣疯狂。"BBC专栏作家菲奥娜•麦克唐纳列出了五次史上最为致命的时尚风潮，它们分别是：裙衬、硬领、紧身胸衣、疯帽子以及高跟鞋。 裙衬之火 架式衬裙可不仅仅能够进一步凸显身姿。十九世纪是裙衬潮流的巅峰时期，那时有好几起知名的意外死亡事件都是因裙衬着火而起。1861年七月，诗人亨利•沃兹沃思•朗费罗(Henry Wadsworth Longfellow)急急忙忙奔向妻子，帮她扑灭裙子上的火。 据《波士顿每日公告》所写，"当时她坐在图书室的桌子旁，逗着最小的两个孩子，向他们演示如何使用火漆封蜡，突然一叠或是一张燃着的纸落在她的裙子上，不多时火焰就将她吞噬了。"第二天费朗罗的妻子就去世了。奥斯卡•王尔德(Oscar Wilde)的两个同父异母的姐妹也死于火灾。穿着舞裙的两姐妹站得离明火太近了。 1858年的一个类似案例促使《纽约时报》撰文称："平均每周有三起火灾致死事故是由裙衬而起，这足以震惊特权阶级那些头脑空空的夫人小姐了；同时，至少也足以让她们举手投足之间更为小心，如果她们不以为然......就应该阻止她们去追逐这种充满危险的时尚。" 硬领 十九世纪的人们发明了这种可拆卸的衣领，有了它，男人们便不必再每天更换衬衣了。但是这种衣领浆洗后非常硬，到了足以致命的程度。"人们称之为‘父亲杀手'，德语称为‘Vatermörder'，"斯特伍斯说。"它们会阻碍颈动脉的血液供应。 爱德华时期的男人们将硬领看做是一种时髦的配饰--他们会走进绅士俱乐部，来几杯波特酒，然后在扶手椅上打个盹儿，那时他们的头会不自觉地向前倾，事实上这种姿势会让他们窒息。"1888年《纽约时报》刊登了一则讣告，标题是"因衣领而窒息"：有人在公园里发现了一名男子的遗体，该男子名为约翰•科鲁兹(John Cruetzi)，"验尸官认为喝醉的他在公园长椅上坐下睡着了。他的头低至胸口，硬领阻碍了气管，影响了呼吸，并影响了本已收缩的血管中血液的流通，最终使他死于窒息和中风。" 紧身胸衣 早在Spanx塑身衣出现之前，收紧腰部线条的内衣就已对女性身体和语言产生了极大影响：由此产生的"拘谨(strait-laced )"一词表达了维多利亚时期对穿紧身胸衣者的尊敬，而"放荡女人(loose women)"一词则暗示了那些不怎么穿紧身胸衣的女性道德上同样散漫放纵。 斯特伍斯在她的书中如此写道："紧身胸衣导致了消化不良、便秘以及由呼吸困难引起的经常性晕眩甚至内出血......阻碍呼吸，造成维多利亚时期的‘胸部隆起'，这表明肺部受到重压。而其他的内脏也不得不改变它们原本的位置，以适应骨架新的形状，这一过程势必会对内脏造成伤害。" 1874年的一个清单列出了97个由穿紧身胸衣而导致的疾病，包括加剧癔症和抑郁症；十九世纪六十年代晚期至九十年代早期，斯特拉斯说，医学期刊《柳叶刀》每年至少会发表一篇关于紧身束胸危害的文章。 这种危害不止是呼吸困难或损害内脏：1903年，六个孩子的母亲，42岁的玛丽•哈利迪(Mary Halliday)在疾病发作后猝死。《纽约时报》报道，在验尸过程中，"发现她的心脏里有两根胸衣支架，总长度达到8.45英寸。随着她身体的动作，这两根支架的边缘就像剃刀一样刺进了她的身体。" 疯帽子 早在路易斯•卡罗尔(Lewis Carroll)出版《爱丽丝漫游奇境》30年前，"像帽商一样疯狂"这种说法就已经很常用了。十八至十九世纪，汞中毒是帽子制作者的职业病：制作毛毡需要用到汞，长期接触这种化学制品就会患上所谓的"疯帽子病"。该病的症状包括颤抖、病理性内向、狂躁--人们怀疑卡罗尔笔下古怪的帽商是否患有此疾，某英国医学杂志发表了一篇文章表示"很难说疯帽子先生患有汞中毒，不论中毒程度如何，毫无症状是不可能的"。 高跟鞋 1912年中国正式废止了裹脚风俗，据说这一习俗源于十世纪的宫廷，当时一位舞者用丝绸将自己的脚裹起来为皇帝表演。但是仍有些人还在暗中继续这一陋习--因为裹脚是一种显示社会地位的方法，表明女人不必每天脚踏大地，为生计奔命。 英国摄影师乔•法雷尔(Jo Farrell)在开展"活着的历史"项目时，记录了最后一批裹脚女人的生活。她告诉BBC："我知道许多人都觉得这一习俗无比野蛮，但是它也给予了女性力量。裹脚让她们过上了更好的生活......最重要的影响之一就是这些女性都以裹脚为荣。" 但斯特伍斯说，重塑足型不只发生在中国，"几个世纪之前，据说赶时髦的女性会截掉‘小'脚趾以便能把脚塞进风行的尖头鞋里。"她说，尽管历史上的风俗听起来野蛮，今天的女性同样也在吃时尚的苦头，她指的是"当代盛行的以手术方式缩短乃至截掉健康脚趾，以便能穿上‘恨天高'细高跟鞋。"二十一世纪仍有许多时尚受害者。"虽然我们没有了紧身胸衣或者裙衬，但现在却有人移除肋骨，好让腰显得更细。"

（原标题："时尚受害者：史上最危险的五次流行风潮" 作者：菲奥娜•麦克唐纳）