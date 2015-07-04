纳扎尔巴耶夫：阿斯塔纳犹如欧亚大陆一颗璀璨的明珠激励着国民奋发向上 蓄志进取（图片 视频）

哈通社阿斯塔纳7月4日（记者鲁斯兰•哈毕索夫）4日，纳扎尔巴耶夫总统出席在阿斯塔纳"阿塔梅肯"国家展览馆广场举行的首都日前夕升旗仪式并发表讲话，他说，蒸蒸日上的阿斯塔纳为国家的发展提供了强大动力，是全国人民的骄傲。

根据传统，庄严的升旗仪式预示着首都日各项庆祝活动的正式开始。 纳扎尔巴耶夫说，在首都日来临前夕举行庄严的升旗仪式，已经成为了阿斯塔纳的传统，具有重要的意义。随着冉冉升起的国旗，首都日的各项庆祝活动也将正式拉开帷幕。定都阿斯塔纳的决定，为国家的发展提供了强大的动力。17年来的发展使阿斯塔纳成为了国际知名的城市，在这里举办过许多重要的国际性政治、经济会议。通过建设阿斯塔纳，我们在全世界面前证明了哈萨克斯坦人民的智慧和力量，因此，这座城市更是全体哈萨克斯坦人民的骄傲，是我国人民聪明才智的象征。她犹如欧亚大陆一颗璀璨的明珠激励着国民奋发向上， 蓄志进取。希望今后在建设"永恒的国家"道路上，全体公民能够团结一心，为国家的稳定和繁荣努力奋斗。 纳扎尔巴耶夫还强调，对国旗的尊重既是对国家的尊重，也是我国自古以来传承至今的优良传统。（编译：塔尔 校对：元珍）