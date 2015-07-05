“维基揭秘”再曝美国监控巴西总统

哈通社阿斯塔纳7月5日电 据新华网4日报道，"维基揭秘"4日在其网站刊登了美国国安局绝密文件，透露了该机构在2011年对巴西总统及政府部长实施监控的较为详细的情况。

文件显示，美国当时不仅严密监控罗塞夫总统的日常通信，甚至还截获了总统专机上的卫星电话。另外，美国国安局也对29名总统顾问、政府部长的通信实施了监听。"维基揭秘"还公布了一份名单，详细标明了这些政府人士的姓名与电话号码。 "维基揭秘"没有说明此次获得的文件是否与美国国安局前承包商雇员斯诺登当年所透露的情况一致。 2013年，斯诺登揭发美国对拉美国家领导人进行系统监控，其中巴西总统及政府官员就是监控的重点。随后巴西外交部要求美国政府对此作出澄清，并且点名要由奥巴马总统亲自解释，但遭拒绝。罗塞夫在当年的联大会议发言中谴责了美国的行径，同时取消了计划中对美国的国事访问。 "维基揭秘"4日披露上述文件后，立即引发巴西媒体一片哗然，纷纷将此事作为头条新闻进行报道。分析人士说，引起巴西媒体哗然的主要原因，不在于这个并非陌生的新闻内容本身，而在于罗塞夫4天前刚刚结束了对美国的访问。访美期间，罗塞夫曾指出，此次访问标志着两国关系的恢复，也表明从前监控事件的影响已得到"克服"。此间分析家称，"维基揭秘"公布的文件，显然让政府陷入尴尬境地。 "维基揭秘"不久前曾披露，美国国安局先后监听法国三任总统希拉克、萨科齐和奥朗德，获取了法国总统施政过程中的一些重要情况和信息。