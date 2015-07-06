希腊公投拒绝接受国际救助方案

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据BBC报道，希腊全民公决投票已经结束。此次公投将确定希腊是否接受欧盟委员会、欧洲中央银行和国际货币基金提出的解决希腊债务危机的金融拯救方案。

目前计票已经基本结束，结果显示，反对接受救助方案的阵营胜出。 希腊内政部发布的数字显示，已经清点的选票中62%为"不接受"票，38%为"接受"票。 反对阵营的票率远远超出公投前民意调查的预期。 希腊总理齐普拉斯发表电视讲话说，希腊人民将票投给了"团结和民主的欧洲"。他说，明天希腊将重返谈判桌，希腊的当务之急是 恢复国家金融稳定。

反应不一 反对阵营支持者 公投有可能决定希腊是否继续留在欧元区。 7月5日深夜，反对阵营的支持者继续在雅典街头庆祝公投胜利。不过，欧洲却有各种不同反应。 德国保守派资深政客汉斯•米切巴克形容，目前的结果表明，希腊选择了"孤立之路"。比利时财政部长则表示，"不接受"的结果会导致局面更复杂。 在西班牙，反对紧缩政党的一名议员则表示，这将给希腊政府更大的协商权。 商讨结果 数百万名希腊选民参加了这次决定性的全民公决 全国各地的投票站从当地时间星期日（7月5日）早上7点（格林尼治标准时间4点）开放，下午5点关闭。 此次公投没有投票站口民意调查的结果。但是，投票结束后公布的一些小规模电话调查结果显示，反对（接受拯救方案的）票以微弱优势领先。 投票前的民调结果则显示，支持和反对人数旗鼓相当。许多希腊人认为，无论结果如何，都不是解决问题的途径。 预计结果将在今后几个小时内揭晓。 结果出炉后，希腊财政部长雅鲁法基斯将和希腊银行官员举行紧急会议。 官员已经表示，达不成救助协议的话，尽管过去一个星期采取资本限制，数天之内银行还是有可能资金告罄。 另据报道，德国总理默克尔将于周一在巴黎会晤法国总统奥朗德，商讨希腊公投结果。 接受与不接受 公投票上写出的问题是："是否必须接受欧盟委员会、欧洲中央银行和国际货币基金组织在2015年6月25日提交给欧元集团的协议计划，以及构成其联合建议的两个文件？文件一：完成目前及后续计划的改革；文件二：债务可持续性初步分析。" 希腊总理齐普拉斯呼吁选民投下反对票 参加投票的选民必须在"接受"与"不接受"之间做出选择。 执政的激进左翼联盟敦促选民投"不接受"票，指责这项拯救计划的条款是羞辱性的，并且认为拒绝计划会让他们在未来有关解决债务危机的谈判中获得更强有力的地位。 但国际债权人警告说，拒绝国际拯救计划的公投结果将会阻止希腊银行获得关键性的资金，导致希腊在混乱中退出欧元区。