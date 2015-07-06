土耳其《祖国报》发专号介绍哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫

哈通社阿斯塔纳7月6日电 日前，土耳其最有影响力的综合性报纸《祖国报》发行专号介绍哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫 。

《祖国报》高级记者、著名国际时事评论家凯末尔•萨拉为整版专号撰写序言，他在序言里祝贺哈萨克斯坦人民第17个首都日快乐，祝福纳扎尔巴耶夫总统身体健康、工作顺利。 萨拉在文里介绍说，哈萨克斯坦自独立以来取得的发展成就与纳扎尔巴耶夫总统息息相关。他为国家各项事业的发展做出了巨大贡献。 萨拉写到："24年以前，一个新的独立国家在欧亚大陆腹地诞生，1991年12月16日，纳扎尔巴耶夫签署独立法案向全世界庄严宣告哈萨克斯坦共和国正式独立，这标志着哈萨克斯坦人民从此迈向伟大复兴的新纪元。在短短的20多年时间，兄弟的哈萨克斯坦人民在国家发展的征途上取得了一个又一个举世瞩目的巨大成就。" 萨拉还写到："作为突厥世界领袖，首任总统纳扎尔巴耶夫的名字将与哈萨克斯坦的历史、独立以及独立成果的巩固紧密相连。真诚祝愿哈萨克斯坦国旗永远飘扬在欧亚大陆的天空上，衷心祝福兄弟的哈萨克斯坦人民在各领域取得新的发展，祝福哈萨克斯坦国富民强，两国人民的友谊地久天长。" 专号还重点介绍了哈萨克斯坦独立以来在经济领域取得的成就、国家重大战略部署的实施情况以及2017阿斯塔纳世博会和哈萨克汗国建立550周年庆典活动相关信息。专号的出版为土耳其民众深入了解纳扎尔巴耶夫总统、了解哈萨克斯坦提供了一个独特的机会。 土耳其《祖国报》是土耳其一家主要的、高发行量的日报。提供国内、国际、经贸和其他方面的新闻，也有涵盖时事、访谈及文化的定期专栏。《祖国报》还是土耳其最早推出网络版本的的报纸之一。（编译：元珍）