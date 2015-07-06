马来西亚反对党要求议会就总理受贿报导召开紧急会议

哈通社阿斯塔纳7月6日电 据路透社报道，马来西亚两大主要反对党周日要求议会召开紧急会议，讨论总理纳吉布的前途问题；马来西亚国有基金1MDB的腐败调查与纳吉布有关的报导导致情势紧张。

《华尔街日报》周五报导称，调查人员追踪到近7亿美元被存入纳吉布的私人账户。 路透无法独立确认该报导。 纳吉布否认收到过1MDB或任何其他机构的资金。他周日称，已经将针对他的"疯狂指控"移交给律师处理，未来几天将决定是否采取法律行动。 "如果我想拿钱，不可能将钱放到马来西亚的账户里，"他对记者们说道。"作为总理，我当然不会背叛马来西亚民众，也不会背叛属于马来西亚人的财产。这是我的承诺。" 《华尔街日报》拒绝对纳吉布最新的声明发表评论。 马来西亚司法部长称，已收到1MDB调查工作组的文件，与资金转入总理账户的指控有关。 "司法部长确认后，《华尔街日报》对纳吉布的指控的性质和影响更加严重，引发政治和政府危机，在马来西亚58年的历史上前所未有，"反对党民主行动党议会领导人Lim Kit Siang在声明中称。 民主行动党和另一反对党人民正义党敦促下议院议长周二召开紧急会议。