德国立场强硬 希腊面临一场硬仗

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据华尔街日报网7日报道，就在希腊民众对进一步财政紧缩大声说"不"后的第二天，德国坚决反对减免希腊债务，这意味着，在抓住为数不多的妥协机会从而达成任何潜在救助协议方面，希腊将面临一场硬仗。

约61%的希腊人在周日的公投中支持希腊总理齐普拉斯的立场，反对削减养老金并增税；而希腊债权人认为，为了让希腊经济起死回生，这些财政紧缩措施是必要的。希腊债权人包括欧元区其他国家和国际货币基金组织(简称IMF)。

这使得削减债务成为了一个可能的不成则败的关键元素，决定希腊能否与债权人达成协议、从而维持欧元区完好无损。

在巴黎的一个联合新闻发布会上，德国总理默克尔和法国总统奥朗德没有提到希腊债务问题。法国是欧元区内少数几个对希腊态度友好的国家之一。

但周一早些时候两国财长的对立言论表明，希腊债务问题将成为周二欧元区领导人峰会上的一大主题。

默克尔在一个小时的会议之后向记者表示，已经充分表现出了与希腊的团结，并且上一个进一步救助的提议也非常慷慨。与此同时，欧洲只能团结一致，前提是每个国家都履行自己的义务。

默克尔和奥朗德称，现在要等待齐普拉斯明确他的提议，看希腊政府准备如何做来换取来自其他18个欧元区成员国的进一步支持。

默克尔说，时间非常紧迫，希腊必须在本周提出方案，这样才能解决目前的困境，这一点非常重要。

如果欧洲希望保持欧元区的完整，那么急需找到希腊金融危机的解决方案。希腊2,450亿欧元（合2,710亿美元）的救助计划中欧元区部分已经结束，而且上周希腊对IMF一笔15.6亿欧元的到期贷款违约意味着该国将无法再获得来自该组织的贷款。此外，欧洲央行所持有的35亿欧元希腊债券定于7月20日到期。

截至去年底，希腊债务占国内生产总值(GDP)的比重已经达到177%，如果能够减免部分债务，那么齐普拉斯将能够对希腊选民作出新的让步。但对其他政府来说，这样做的代价太高，不管从财政上来说还是从政治上来说。欧元区两个最大的经济体出现分歧是周一最先出现的反应。

德国财长朔伊布勒的发言人耶格尔称，不会讨论减记希腊债务的问题。他这是在重申德国政府在这个问题上的一贯态度。

如果协议最终达成，都将是有关获得更多救助资金的更广泛的一项协议的一部分。未来几年希腊须偿还IMF数十亿欧元的旧贷款，如果进行债务重组，这部分贷款可能不会被包括在重组范围内。

希腊周一公布最先一批计划概要。齐普拉斯和反对党领导人在经过七小时的会议后表现出了罕见的一致性，他们决定，希腊的共同目标是满足融资需求、在将可能出现的经济衰退的影响降至最低的前提下推进改革。希腊政府一名官员称，这项计划包括承诺对债务进行重组。