寻求合作，印度总理遍访中亚五国

哈通社阿斯塔纳7月7日电 据中国《人民日报》报道，印度总理莫迪7月6日启程访问中亚五国。印度《德干先驱报》报道称，莫迪中亚之行的首站是乌兹别克斯坦，接着是哈萨克斯坦，随后两日将在俄罗斯乌法参加金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。之后再对土库曼斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦进行访问。这是印度总理首次一次性遍访中亚五国，印度舆论对此颇有期待，认为能源、贸易及地缘战略等都是莫迪此访必不可少的话题。

莫迪此行安排的内容颇具意义。据印度《第一邮报》5日报道，莫迪将在乌兹别克斯坦首都塔什干与当地印度学专家及印地语学生交流，加强乌兹别克斯坦作为全球印度学研究中心的地位和作用。在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学，莫迪将发表演讲并为印哈超级计算机研究中心的落成剪彩。在土库曼斯坦，中亚地区第一个传统医药及瑜伽中心将落成。在吉尔吉斯斯坦，首都比什凯克中心医院将与印度医院展开网络诊疗试点。关于访问塔吉克斯坦，印度外交部只透露两国领导人会进行"密切会谈"，但舆论认为双方一定会谈及两国在军事领域的合作。 莫迪一次性遍访中亚五国，虽然访问内容各具特色，但目标相近。能源合作被认为是莫迪中亚之行的第一诉求。印度《教徒报》日前分析称，中亚地区是全球能源丰富性与多样性最集中的地区，例如哈萨克斯坦是世界主要产油国，土库曼斯坦和乌兹别克斯坦拥有世界最大的天然气储备。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦油气资源丰富，只是受经济条件所限尚未开发。与能源贸易同等重要的是能源通道的建设，印度《经济时报》指出，印度一直在推进连接土库曼斯坦、阿富汗、伊朗和巴基斯坦的油气管线。 印度工业联合会认为，莫迪此访具有"里程碑意义"，印度与中亚五国悠久的历史往来将重新焕发活力。该组织认为，除了能源，印度与这一地区国家在采矿、冶金、农产品、医药、纺织及化工等多个领域合作潜力巨大。目前印度与这五国间的年贸易额只有14亿美元，远不及中国、俄国斯等周边大国与中亚五国的合作规模。该组织估算，哈萨克斯坦是印度在中亚五国中最大的贸易伙伴，仅加强化石能源供给一项，就将给两国带来远超以往的贸易额。 地缘战略考量也是此次莫迪中亚行的重要组成部分。印度《教徒报》就此分析称，中亚五国是中国"一带一路"倡议中的重点，而印度也正考虑以某种形式参与到该计划中。该报援引印度外交秘书贾伊尚卡尔的话说："中印两国间就‘一带一路'倡议的合作正进入实质性讨论阶段。"