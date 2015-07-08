金砖国家开发银行成立

哈通社阿斯塔纳7月8日电 据华尔街日报网8日报道，被称为金砖国家(Brics)的五个主要新兴经济体周二成立了一家开发银行，而金砖国家峰会即将在俄罗斯工业城市乌法举行，俄罗斯希望藉助这次峰会证明其并未因西方制裁而受到孤立。

俄罗斯财政部长西卢安诺夫周二称，规划已久的开发银行主要是为金砖国家成员巴西、俄罗斯、印度、中国和南非提供项目融资，该行将在年底前选择首批项目提供资金。金砖国家央行周二也签署了协议，将在7月底前创建一只规模达1,000亿美元的储备基金，以应对金融突发事件。

金砖国家是在乌法峰会召开前公布上述消息的。俄罗斯总统普京周三将在乌法与其他金砖国家领导人会面。

俄罗斯因吞并克里米亚和支持乌克兰东部分裂势力与西方国家的关系变冷，作为今年金砖国家轮值主席国，其一直宣称与新兴经济体尤其是中国的联系日益紧密。

不过，中国会谨慎行事。有希望获得融资的俄罗斯能源项目包括俄罗斯至中国的一条输气管道和北极一家液化天然气工厂，融资协议尚未签署。

总部位于莫斯科的咨询公司PF Capital的首席经济学家Evgeny Nadorshin表示，从一定程度上讲，这个金砖银行是一个展示性项目，由于行政项目无法取代市场机制，该行将无法迅速取代西方资金。

西卢安诺夫周二表示，金砖开发银行可能考虑向俄罗斯国有石油巨头OAO Rosneft提供资金。该公司因制裁受到打击，制裁使其无法从西方市场融资。

俄罗斯央行表示，已与其他金砖国家央行签署了一份操作级别协议，以创建一个1,000亿美元的共同储备池。2013年，投资者从新兴经济体撤资，使这些国家的货币走软，之后金砖国家同意创建该基金，作为国际货币基金组织(简称IMF)的一个替代选择。

俄罗斯央行表示，若金砖国家央行出现美元流动性不足，可利用该外汇池的资金，帮助其维护金融稳定性。

过去一年，俄罗斯经济陷入衰退，制裁导致俄罗斯无法利用西方资本市场融资，不得不消耗大量外汇储备，在这种情况下，金融稳定一直是俄罗斯政府的痛点。

中国将拿出410亿美元资金投入共同储备池。巴西、印度和俄罗斯则会各自拿出180亿美元，剩下的50亿美元来自南非。

俄罗斯央行董事长Elvira Nabiullina周二称，在可预见的未来内，不太可能动用到这些共同资金。

俄罗斯经济部长Alexei Ulyukayev周二表示，他希望金砖五国领导人能探讨如何改善相互贸易、创造互惠贸易机构、鼓励投资，并进一步打造联合的金融基建以及金砖五国货币储备金。

Ulyukayev说，必须开展实质性的工作，因此必须获得领导人的批准。

不过分析师们表示，开发银行以及储备金项目都需要一段时间才能开始运营。

位于莫斯科的俄罗斯储蓄银行研究主管Alexander Kudrin说，俄罗斯和其他金砖国家一直在持之以恒地为传统经济联盟探索替代方案，不过由于地理原因，这一目标的进展不太快，而且现下距离开发银行、共同储备金等项目完全投入运营还有很长一段路要走。