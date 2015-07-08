莫迪：印度正在研究同欧亚经济联盟建立自贸区的可能性

哈通社阿斯塔纳7月8日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）7日下午，正在对我国进行正式访问的印度总理纳伦德拉•莫迪在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲。莫迪表示，印度正在研究同欧亚经济联盟建立自由贸易区的可能性。

莫迪称，为了更好地融入中亚地区，印度已经启动了同欧亚经济联盟建立自由贸易区的研究工作。通过贸易与能源过境，可极大地促进双方的经贸往来。而南北国际运输走廊项目不仅能够激发竞争力，更将开启一条自印度至欧亚经济联盟的快速物流通道。相信中亚国家必将积极的参与到这一项目当中。 莫迪强调，印度期待签署旨在加强贸易和旅游领域合作的阿什哈巴德协议。他相信，印度对伊朗恰赫巴哈尔港的投资，将大大拉近印度同中亚的联系。对于恢复通过巴基斯坦和阿富汗连通中亚的计划，印度亦充满希望，并将积极同土库曼斯坦、阿富汗和巴基斯坦就天燃气管道建设开展合作。 莫迪还表示，亚洲人民在人类文明的发展史上做出了巨大的贡献。"在这个全球化的时代，中亚地区保持了高水平的发展速度。21世纪将是属于亚洲的世纪，我们亚洲人民应抛开东亚、西亚、中亚和南亚的地区概念，团结在一起为实现这一亚洲世纪而努力。当我们都在走向欣欣向荣的繁荣之路时，亚洲必将崛起。"他说。（编译：塔尔）