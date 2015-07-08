网络达人莫迪访哈 未下飞机先发推特秀哈萨克文

哈通社阿斯塔纳7月8日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）网络发达的今天，不少外国政要开始积极利用社交媒体，展示自己的施政方式甚至个人爱好，而印度总理莫迪更是其中的代表人物。这位政要7日到访哈萨克斯坦时再一次展示了自己的"网络达人"风采，在其个人推特账户上接连发布了多条用哈萨克文书写的推特。

当专机刚刚降落在阿斯塔纳国际机场时，莫迪总理便发出了此次访哈之行的第一条推特。他在推特中用哈萨克文写道："非常高兴能够访问印度在中亚值得信赖的伙伴--哈萨克斯坦。" 紧接着，他又发出了第二条哈文推特，对卡里姆•马西莫夫总理的热情迎接表示感谢。他写道："卡里姆•马西莫夫总理，非常感谢您对我的热情接待。" 在莫迪本次访哈之行的前一天，正值纳扎尔巴耶夫总统75岁生日，他还曾特意发哈萨克文推特祝贺总统生日快乐。 莫迪的推特账号拥有1350万粉丝，每日的更新量维持在3~5条，且图文并茂，颇有可读性。除了严肃的官方消息，年逾六旬的莫迪还会不时地发布一些轻松幽默的内容或风景图和自拍照。今年5月出访中国时，莫迪还特意在中国版推特--微博上开通了个人账号。 据悉，7日下午，马西莫夫总理和莫迪共同出席了在阿斯塔纳举行的哈印商务论坛。论坛期间，双方制定了哈印经贸投资合作路线图，路线图涵盖近30个合作项目。与此同时，两国企业还签署了12份协议和备忘录。（编译：塔尔）