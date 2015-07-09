纳扎尔巴耶夫总统抵达俄罗斯乌法

哈通社乌法7月9日电 纳扎尔巴耶夫总统9日抵达乌法，将出席金砖国家领导人第七次会晤和上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。

峰会期间，纳扎尔巴耶夫总统将同俄罗斯总统弗拉基米尔•普京和阿富汗总统阿什拉夫•加尼等外国领导人进行一系列双边会谈。 根据计划，峰会期间将召开各类小范围和扩大会议。其中乌克兰和希腊以及国际反恐合作等问题将是会谈的重点。各方将就安全、经济和人文交流等进行深入讨论。 纳扎尔巴耶夫总统今天将作为嘉宾出席金砖国家领导人会晤，并于10日出席上合组织成员国元首理事会。 乌法峰会将持续至7月10日，预计与会的各国领导人还将签署通过一系列宣言和行动计划等文件。

本次会议期间还将规划上海合作组织未来发展，并就加强成员国合作及当前重大国际和地区问题协调立场。其中针对备受关注的扩员问题，乌法峰会将通过关于启动接收印度、巴基斯坦加入上合组织程序的决议，接收伊朗加入上合组织的可能性也将在峰会期间得到各成员国领导人的广泛讨论。峰会还邀请了欧亚经济联盟成员国领导人参会。 2010-2011年间，哈萨克斯坦曾担任上合组织轮值主席国。 纳扎尔巴耶夫曾就上海合作组织成立十周年撰写署名文章《上海合作组织：过去十年和未来十年》。他在文中写道："我想特别指出的是，从2010年6月12日起，哈萨克斯坦同时担负起了上合组织和欧安组织主席国的双重重担。我想，我们没有辜负这两个值得尊重和权威组织赋予我们的希望。我们力求从质量上进一步充实上合组织的工作，平衡发展包括安全、经济和文化－人文在内的各领域合作。我们在‘2010-2011年上合组织行动纲领'框架内，根据‘十年安全与合作之路'主席国口号举行了100多场联合活动。" 正如总统所言，哈萨克斯坦在担任上合组织轮值主席国期间，始终致力于保障地区和国际安全。在此期间，上合组织形成了在三个基本公约框架下打击毒品犯罪的机制。哈萨克斯坦为上合组织2011-2016年间打击毒品犯罪而制定的任务亦做出重要贡献。（编译：塔尔）