伊朗核谈判：各方预计期限将再次拖延

哈通社阿斯塔纳7月10日电 据BBC报道，正在奥地利首都维也纳就伊朗核问题展开新一轮谈判的各方已经做好期限再次被斤的准备，但同时表示，谈判不可能无限期拖延。

美国国务卿约翰•克里（John Kerry）在维也纳讲话时表示，谈判各方不会仓卒行事，但也不会永远等下去；欧盟外交与安全政策高级代表费代丽卡•莫盖里尼（Federica Mogherini）则警告说，在欧洲时间早晨到来前必须作出一些重大的决定。 克里表示，谈判虽然有进展，但一些较困难的议题仍然未得到解决。 伊朗与英、美、法、德、俄和中国组成的"P5+1"所进行的核谈判已进行到第13天，原定期限是6月底，目前已经延期，西方希望以放宽制裁为条件，确保伊朗不能制造和发展核武器。 "改变立场" 法新社引述伊朗官员表示，西方领导人在周四（7月9日）晚上的谈判中改变了此前定下的一些立场。 "就在昨天晚上，我们看到了一些立场的改变......在很多问题上都是，这很不幸，"法新社引述该名不公开姓名的伊朗谈判代表说。 该官员表示西方国家就今年4月达成的协议框架中的一些问题有所"倒退"，并且指西方各国的立场并不一致。 路透社则引述伊朗最高领导人的顾问阿里•阿克巴尔•韦拉亚提（Ali Akbar Velayati）表示："只有我们的底线得到尊重，协议才有可能达成。" 如果在维也纳时间周五（7月10日）早上6点（格林威治时间凌晨4时）前仍然没有协议提交给美国国会，协议在美国的审议时间将会从30天延长至60天。 "我们在这里是因为我们相信谈判正在取得实在的进展，"克里说。 但是他同时警告说："我们不会无限期地坐在谈判桌上。" "如果无法就一些重大的议题作出决定的话，我们完全有准备结束这一场谈判。" 路透社报导指，克里没有表明谈判将会延期多长时间，但引述白宫方面表示，应该不会允许谈判再拖延"多个星期"。