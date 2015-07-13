全球投资者密切关注中国股市

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据华尔街日报网13日报道，许多全球投资者正密切关注中国股市的过山车行情。

基金经理认为，中国股市过去一个月的大跌走势反映出中国资本市场监管的薄弱，以及散户投资者的恐慌情绪，而不是这一全球第二经济体增长前景恶化。

虽然中国的普通股民一致大量抛售股票，但美国的大型机构投资者却一直较为乐观，原因在于，即使中国经济放缓，其经济增速也依然快于世界其他地区。

近期的大跌也使得中国股市的估值回落至投资组合经理们认为更加合理的水平。今年早些时候中国股市大涨，一些股票的市盈率一度达到疯狂的高位。

尽管许多人表示，现在逢低吸纳仍为时尚早，不过基金经理们正密切关注那些得益于不断上升的中国中产阶层和消费支出的股票。

大多数西方投资组合经理通过香港交易所投资中国大陆，因为他们投资大陆市场的渠道非常有限。据一些分析师的估计，大约有1%的大陆股票（以人民币计价）为中国以外的投资者所持有。这也使得外国投资者躲过了这一波最剧烈的震荡。

瑞银财富管理新兴市场首席投资长马里斯卡尔说，对大多数在华美国投资者而言，这应该不是一个大问题；出现了最大程度回调的这个市场，实际上基本不在美国投资者可以进入的范围之内。

从今年初到6月12日，上证综合指数涨60%，攀升至逾七年高点。同期恒生中国企业指数涨17%，该指数追踪在香港上市的一些最大型中资企业的表现。

自6月12日以来上证综指跌去了25%，而恒生中国企业指数跌15%。

Fidelity International Discovery Fund的经理肯尼迪称，他不认为这种现象属于股市出现了泡沫，但股市大涨大跌的速度的确非常快。该基金管理着112亿美元资产，多数资金投向美国以外地区的股市。截至5月底，该基金有1.8%左右的资金投向中资公司的股票。

肯尼迪称，他在今年春季削减了部分中国股票的持仓量，因为这些股票当时正朝他预计的目标价上涨。肯尼迪称，近期还没有对中国股票的持仓量做大的调整，但正在留心买盘机会。

他表示，还有一些他自己想买入的股票，如果这些股票达到目标价水平，他就会买入。

投资者关注的一个指标是在香港和大陆两地上市的中资公司的价差。由于在这一轮牛市中香港股市落在了后面，目前香港市场的股价较大陆的折价位于六年左右最高水平。恒生AH股溢价指数目前位于2009年3月以来最高水平，该指数反映的是大陆股价对香港股价的溢价水平。

这促使一些投资者逢低买入一些中国大陆公司的股票。但很多人还在等待股市波动尘埃落定。

投资管理公司ClearBridge Investment旗下Global Value团队的投资组合经理Safa Muhtaseb称，毫无疑问，目前有一些非常好的机会持有某些价格远低于历史水平、且低于基本面所对应的水平的公司股票。不过，鉴于可能出现更剧烈的波动，他说，他不会建新仓，但有意增持现有股票。

Muhtaseb看好的股票包括婴幼儿配方奶粉生产商合生元国际控股有限公司和牛奶及果汁包装材料生产商纷美包装有限公司。合生元国际可能因中国放松独生子女政策而获益。

Muhtaseb还说，尽管上周结束时中国股市反弹，但他不确定危机是否已经结束。他说，政府目前通过多种方式进行干预，从限制股票减持到中国官员公开为股市加油鼓劲，在这种情况下，难以预测在政府最终不再进行干预时，市场将做出怎样的反应。

中国证券监管部门周日表示，将清理整顿违法从事证券业务活动，督促证券公司规范信息系统外部接入行为。

尽管外国投资者在中国股市中的占比相对较小，但近几年他们的参与一直在增加。去年11月，沪港通启动，使上海证交所和香港交易所的投资者可以通过当地经纪公司买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。

负责打理铜锣湾新兴市场基金的扎亚拉曼说，对于那些持有香港股票的投资者来说，重要的是现在不要卖出，不要恐慌撤离。该基金目前管理着约17亿美元的资产。

尽管香港股市大幅回落，但扎亚拉曼和马里斯卡尔称，他们现在还不建议投资者抄底。

马里斯卡尔称，瑞银财富管理对中国股市持中性看法，因为虽然他们意识到中国股市的估值具有吸引力，但也看到该市场波动性很大。据FactSet的数据，恒生中国企业指数目前基于过去12个月利润的市盈率为6.96倍，低于5月底时的近9倍。标准普尔500指数目前的市盈率为18.1倍。

虽然瑞银预计今年中国经济增速将放缓，但他认为这种放缓将是渐进式的，并且中国经济将在下半年企稳。

投资者将密切关注定于本周公布的中国经济指标，其中包括中国第二季度国内生产总(GDP)数据。

马里斯卡尔称，很显然，市场人气受到了影响，人们忧心忡忡，但瑞银的基本预期是本轮A股大跌不会影响中国经济增长。