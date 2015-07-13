哈萨克式摔跤亚锦赛在中国阿勒泰开幕

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据中新网12日报道，蓝天、绿地、色彩斑斓的歌舞方队、近万名热情的观众，中国•新疆2015第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛12日在新疆阿勒泰市开幕。

中国•新疆第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛由亚洲哈萨克摔跤协会、阿勒泰地区行政公署主办、阿勒泰市人民政府承办。19个国家和地区的100多位运动员、裁判员、领队将参与为期两天的赛事。比赛设60公斤、70公斤、80公斤、90公斤、+90公斤、无差级别六个比赛级别。 阿勒泰地处中国新疆北部，阿尔泰山南麓，东、西、北与蒙古国、哈萨克斯坦、俄罗斯接壤。阿勒泰生态、地缘、资源、人文优势明显，发展潜力巨大。阿勒泰作为哈萨克民俗文化集中表现地，具有浓郁的草原文明历史底蕴。哈萨克式摔跤是阿勒泰各民族都十分喜爱的一项传统体育项目，多年来得到很好的传承和发展，具有很深厚的群众基础。

阿勒泰地委副书记、地区行署专员塔里哈提•吾逊表示，哈萨克式摔跤作为体育比赛项目已有近80年的历史，在国际上享有很高的知名度和影响力。本届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛是阿勒泰地区历年来承办规模最大、规格最高的一项体育赛事。也为我们向世界展示阿勒泰独特的地域风光和人文特色提供了重要平台，必将促进文化的交流，也将增进各国的友谊。 阿勒泰市委副书记、政府市长木合亚提•努尔木哈买提说，第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛在阿勒泰市举办，是民族文化体育事业发展的一次盛会，更是我们学习交流、增进友谊、加强合作、共谋发展的良好机遇。阿勒泰市将为本届亚洲锦标赛创造良好的竞技环境，为体育健儿和嘉宾提供优质的赛事服务。 据介绍，此次亚洲摔跤锦标赛在阿勒泰市举办，将进一步加大阿勒泰市与周边国家进行文化体育交流，为和周边国家进一步合作发展，打下了良好的发展基础。 世界摔跤联合会主席格尼特斯说，亚洲哈萨克摔跤协会在亚洲是一个比较重要的协会，此次在中国举办这样的比赛，说明哈萨克式摔跤发展速度很快。此次赛事的成功举办，将会起到明显地推动作用。 亚洲哈萨克摔跤协会主席马拉提•夏木什努尔耶夫说，感谢各国摔跤协会对亚洲哈萨克式摔跤的支持。阿勒泰市能在竞选城市中胜出，主要是因为她是一个边境城市，同时经济发展速度很快，顺利地举办此次大赛是我们大家共同的任务。

据中国代表队领队王沈军表示，他们首次组队参加哈萨克式摔跤，学习交流是最重要的任务，"以后有机会会向内地推广哈萨克式摔跤"。