纳扎尔巴耶夫对阿斯塔纳世博会对外宣工作提出批评

哈通社阿斯塔纳7月13日电 据总统府新闻局消息， 13日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开总统办公会议，听取2017年阿斯塔纳世博会筹办情况汇报并发表讲话。他在讲话中对阿斯塔纳世博会对外宣传工作提出批评。

纳扎尔巴耶夫说："至今为止，世博会运营公司对外宣传工作还没有形成有效的工作合力，品牌打造工作成就不大，内外宣传工作只满足于一次性的宣传造势活动，只有系统性和周密的工作计划才能吸引大批游客届时光临惠顾阿斯塔纳，我们才能完成接纳500万游客光顾阿斯塔纳的任务。截至目前，世博会对外新闻宣传工作仍存在着认识不到位、主动发声不够等问题。世博会是我国举办的一次世界性盛会，做好新闻宣传工作对成功举办世博会至关重要。" 纳扎尔巴耶夫指出，世界许多国家对2017年阿斯塔纳世博会还不是特别了解，这说明，对外宣传造势活动还不到位，不够系统化。要充分利用经济、旅游、体育盛会，例如，达沃斯论坛、圣彼德堡论坛、阿斯塔纳经济论坛等一些世界性重要交流平台，大力推介阿斯塔纳世博会。世博会期间85%的游客将来自国内，因此，各地政府要利用一切可利用的资源为管辖区域内的群众服好务，向他们讲解举办世博会的重要意义，为他们届时前来参观世博会创造一切必要的条件。 纳扎尔巴耶夫强调，阿斯塔纳世博会新闻宣传涉及方方面面，要加强统筹协调，切实把各项新闻宣传任务落到实处。要积极整合资源、科学调配力量，充分调动各方面积极性，形成做好阿斯塔纳世博会新闻宣传的工作合力。（编译：元珍）