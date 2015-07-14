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    哈萨克式摔跤亚锦赛闭幕 哈萨克斯坦队囊获多项冠军

    10:31, 14 七月份 2015
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳7月14日电 据中新网13日报道，经过两天激烈的比赛，中国•新疆2015第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛13日在新疆阿勒泰市闭幕，各个级别的奖项名次各有归属，哈萨克斯坦代表队实力雄厚，囊括多项冠军。

    中国•新疆第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛由亚洲哈萨克摔跤协会、阿勒泰地区行政公署主办、阿勒泰市人民政府承办。19个国家和地区的100多位运动员、裁判员、领队参与了为期两天的赛事。比赛设60公斤、70公斤、80公斤、90公斤、+90公斤、无差级别六个比赛级别。　 在本届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛上，哈萨克斯坦代表队表现出色，获得六个比赛级别中的多数冠军，成为最大赢家。

    亚洲哈萨克摔跤协会主席马拉提•夏木什努尔耶夫说，本届亚洲锦标赛是一次公平公正的赛事，一次规模空前的赛事，运动员表现出高水准的竞赛状态。他对主办方和承办方付出的努力表示感谢。 阿勒泰市委副书记、政府市长木合亚提•努尔木哈买提说，2015第十一届哈萨克式摔跤亚洲锦标赛是精彩的体育盛会，将会推动阿勒泰市体育事业进一步发展，此次赛事，也是增进友谊加强合作、共谋发展的良好机遇。

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