印尼监禁三名意图加入极端组织中国籍维族人

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据BBC消息，三名中国籍维吾尔人在印度尼西亚意图加入伊斯兰极端组织，印度尼西亚法院周一裁定罪名成立并监禁六年。

三名维吾尔人去年九月在苏拉威西岛被捕，当时他们正计划与东印尼圣战者组织首领桑托索会面。桑托索是印尼警方头号通缉的武装分子。 东印尼圣战者组织窝藏在森林中，被认为威胁印尼国家安全。有报道指他们曾多次向警察发动攻击，造成多人伤亡。桑托索曾表示效忠"伊斯兰国"。 主审法官说，三名被告马穆德（Ahmet Mahmut）、贝伊兰（Altinci Bayram）及杜扎（Tuzer Abdul Basit）违反反恐法，并参与"邪恶的阴谋"。 他说，被告使用虚假土耳其护照进入印尼，并触犯入境条例。 法官判决三人监禁六年，及罚款一亿印尼盾（约7500美元） 法官判决三人监禁六年，及罚款一亿印尼盾（约7500美元）。由于三人没有前科，刑期比检控官寻求的七年短。 被告代表律师对传媒说，他们正考虑上诉。 除三名被告外，还有另一名维吾尔人同时被捕。他将于7月29日受审。 印度尼西亚伊斯兰信徒高达2.25亿，一直对抗极端主义。过去十年，印尼官员成功打击极端分子，大部份危险的极端分子网络已被瓦解。