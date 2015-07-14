伊朗核谈判达成“历史性”协议

哈通社阿斯塔纳7月14日电 据BBC报道，伊朗与全球六个主要国家周二达成核协议，为10多年来时断时续的谈判划上句号。该协议有可能改变中东地区的格局。

根据协议，美国、欧盟和联合国将解除对伊朗实施的制裁，换取该国同意对其核项目的长期监控。西方怀疑该项目是为了发展核武器。 协议的达成对于奥巴马总统和伊朗总统哈桑•鲁哈尼标志着一个重大的政策胜利。采取务实主义的哈桑•鲁哈尼标在两年前当选伊朗总统，他誓言改变该国在外交上的孤立。 BBC外交事务记者说，看来伊朗已经同意接受联合国严格检查，以证实伊朗遵守了对其核活动的严格限制。 这项协议还制定了取消对伊朗的国际制裁时间表。 国际原子能机构总干事天野之弥透露了伊朗核协议的一些细节。 他说，他和伊朗签署了一份路线图，澄清余下的问题。 天野之弥说，他预期年底之前将完成对伊朗核计划是否可能有军事意图的问题做出评估。 以色列总理内塔尼亚胡对达成协议的消息做出回应，称其为重大历史错误。 他说协议将使伊朗能过继续在该地区做出侵略和恐怖行径。 今天将公布的协议是两年前达成的框架协议的补充。 10多年前，伊朗有浓缩铀设施的消息公之于众后，伊朗核计划一直受到国际关注。 国际原子能机构一直无法确认伊朗核计划是用于和平目的。 因此，联合国，美国和欧盟对伊朗实施了数轮军事制裁，接着又是经济制裁。